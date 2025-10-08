畳のイメージを一新！「常識を超える新しい和室」が誕生。京都、SOU・SOU のデザインで、楽しく心躍る、畳と襖、障子に。

若林株式会社

京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」（代表取締役：若林剛之）が、このたび、畳、襖、障子、建具を製造販売する株式会社ティティエヌコーポレーション（本社：兵庫県伊丹市）とコラボレーション。「常識を超える新しい和室」をテーマに展開するブランド「ENNN Japan」の第一弾として、和室の象徴である「畳」「襖」「障子」に、SOU・SOU オリジナルの柄と色彩を採用していただきました。伝統的な畳にSOU・SOU のテキスタイルデザインを融合させた、現代のライフスタイルにマッチする新しい和室を提案する商品をリリースしました。

これまでにも、「現代の和の家」NIHON NOIE PR OJECT by SOU・SOU や、リーガロイヤルホテル京都のコンセプトルーム「SOU・ SOU R OOM」等、現代に寄り添った柔軟な視点で家づくりやインテリアを手がけてきたSOU・SOU だからこそ、畳づくりの確かな技術との出会いで生み出された、心躍る「畳」「襖」「障子」。新築にもリフォームにも。畳好き、和室をもっと自由に、おしゃれに楽しみたい方に、朗報です。

畳

イ草のような風合いを残し、樹脂コーティング加工を施した、撥水性や耐久性に優れている和紙畳。

和室だけでなくリビングや寝室に取り入れやすくなっています。畳に広がるSOU・SOUのポップな図

案が、新しい和の空間を作り出します。

襖

機能性と美しさを兼ね備えた、日本の伝統的な建具。1枚の襖がお部屋の雰囲気をガラリと変えます。

個性あるSOU・SOUのテキスタイルデザインで、モダンな和の空間をお楽しみください。

SOU・SOUの家紋が入ったオリジナル引手

SOU・SOUの図案に合わせて、オリジナルの襖引手と枠を製作しました。家紋が刷り込まれた引手とマットカラー仕上げの枠は、ポップな襖のデザインを上品にまとめています。※数量限定販売

障子

引手：67mm／47.5mm

光を柔らかく拡散する効果や、断熱・調湿機能を持つ障子。普通紙よりも強度の高い障子紙を使用し

ています。SOU・SOUのテキスタイルデザインが、障子越しの光に華やかさと温もりを選びます。

Macaron（マカロン）

\15,600(税抜)

座布団や椅子の座面に敷くクッションとして使える畳。すっきりとした薄さと、程よい弾力性を両立

させました。畳の質感×ポップなデザインが新しい、和のくつろぎアイテムです。

置き畳

\70,000(税抜)

置くだけで和の雰囲気を演出できる置き畳。軽量で扱いやすく、特別な工事も不要。畳と同じデザイン

をお選びいただけます。モダンな和の空間を気軽にお楽しみください。

■注文方法

三条たたみまでお問い合わせください。電話：0120-193-340

E-mail：info-sanjyo@tatamilife.jp URL：https://www.tatamilife.jp

■人気動画クリエイターのご自宅（豪邸！）にも、SOU・SOU柄の畳が取り入れられました！

https://youtu.be/qM11oPbvnMU

■高解像度画像リンク

https://drive.google.com/drive/folders/1ifpmdGkH3X1UTKlMsR4gCReBxgxrel7y?usp=sharing

【会社概要】

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いながらも、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりを展開。地下足袋や和服、和菓子や家具など、多岐にわたるアイテムを製作・販売。また、様々な分野の企業とのコラボレーションによって、日本のテキスタイルデザインの可能性を広げている。

【問い合わせ先】

商品・お買い物案内 電話：075-212-8244（営業時間：12:00～17:00 ※水・日曜定休）

取材・メディア掲載 E-mail：press@sousou.co.jp 電話：075-229-6751（代表）

URL：https://www.sousou.co.jp/

