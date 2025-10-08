【EC通販のピュアクリエイト、次なる飛躍へ】巨大倉庫を取得し保管能力を大幅増強。家電からコスメまで、新たな取引先パートナーを本格募集開始！

ピュアクリエイト株式会社

EC通販サイト「激安家電のアーチホールセール」「激安通販のおしゃれcafe」を運営するピュアクリエイト株式会社（埼玉県熊谷市）は、事業拡大に伴い、会社近隣に新たな大型倉庫を取得した。新倉庫は高さ7mを誇り、家電をはじめ大量に保管可能となる。この保管能力の大幅な増強を機に、当社の販売力とシナジーを生み出していただける新たな仕入先パートナー様の募集を本格的に開始する。

■ 事業拡大の背景：2つのECサイトの確かな実績

当社は、異なる強みを持つ2つのECサイトを運営し、長年にわたり多くのお客様からご支持をいただいてまいりました。この継続的な成長が、今回の倉庫取得の礎となっています。

「アーチホールセール」：信頼と実績の 価格コム 出店22年

価格比較サイト「価格.com」に22年間出店。小物家電から大型家電、カー用品、タイヤまで、専門性の高い商品を競争力のある価格で提供し、根強いファンを獲得しています。

アーチホールセール公式ショップ

「おしゃれcafe」：楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー3年連続受賞

楽天市場において、2014年から2016年にかけて3年連続で「ショップ・オブ・ザ・イヤー」のコスメ・香水ジャンル大賞を受賞。コスメ、日用品、ファッション、医薬品から自転車まで、暮らしの全てを網羅する圧倒的な品揃えで、お客様の多様なニーズに応えています。

おしゃれcafe公式SHOP

■ 新倉庫がもたらす、無限の可能性

この度取得した新倉庫は、当社の事業展開をさらに加速させるための戦略的拠点です。

- 圧倒的な保管能力： 天井高は7m。これまでスペースの都合で難しかった大型家電やパレット単位での追加大量保管が可能になり、よりダイナミックな在庫戦略が実現します。- 最高のアクセス： 事業所至近の立地により、管理・運営の効率を最大化。意思決定から実行までのリードタイムを短縮します。- 顧客満足度の向上： 豊富な在庫は、お客様をお待たせしない迅速な発送に直結します。私たちはこれからも「発送スピード」にこだわり、最高の購買体験を追求し続けます。

■ 新たなパートナー様を募集します！共に、次のヒットを生み出しませんか？

この新倉庫という新たな翼を得て、ピュアクリエイトはさらなる高みを目指します。そのために、私たちの成長を共に加速させていただける、新たな取引先パートナー様との出会いを心から求めています。

【取り扱いジャンル】

- 家電製品（大型・小型問わず）- カー用品、タイヤ- コスメ、化粧品、スキンケア、香水、美容家電- サプリメント、医薬品、日用品雑貨、食料- ファッション、キッズ・ベビー、おもちゃ- ペット用品、家具、自転車

上記に限らず、貴社の素晴らしい商品をぜひご紹介ください。

当社の販売力と豊富な顧客基盤、そして何よりECへの情熱で、貴社商品の魅力を全国のお客様へ届けます。

■ 代表取締役 のコメント

ピュアクリエイト株式会社EC市場での販売力を武器に貴社のお役に立ちます。

「創業以来、私たちはお客様に『良いものを、早く、安く』お届けすることに全力を注いでまいりました。今回の倉庫取得は、その想いをさらに高いレベルで実現するための、未来への投資です。この広大なスペースは、まだ見ぬ素晴らしい商品と、それを心待ちにしているお客様との出会いのためにあります。メーカー様、問屋様、ぜひ私たちに、貴社の自信作を託してください。共に市場で新たな成功を掴む為に強固な関係を築きましょう。」

【お取引希望の企業様からのお問い合わせ先】

▼ピュアクリエイト株式会社 仕入担当 営業窓口 ▼

■アーチホールセール営業窓口

営業窓口フォーム：https://ssl-plus.form-mailer.jp/fms/3d0d2d5e2528

【取扱いジャンル】

小物家電、大型家電、カー用品、タイヤ

■おしゃれcafe（おしゃれかふぇ）営業窓口

営業窓口メール：shiire@osharecafe.com

【取扱いジャンル】

コスメ、化粧品、スキンケア、香水、美容家電、サプリメント、医薬品、日用品、ファッション、キッズ・ベビー、おもちゃ、ペット、家具、自転車

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





【運営EC通販サイト】

■激安家電のアーチホールセール

20年を超える「価格.com」出店の実績。

"激安家電のアーチホールセール"は、20年を超える「価格.com（カカクドットコム）」出店の実績を誇ります。今後も、多様化する決済ニーズに応え、より快適で安心してご利用いただけるショップを目指し、サービスの拡充に努めてまいります。

1.公式ショップ

https://www.arch-wholesale.com/

2.Yahooショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/archholesale/

3.カーゴ店

https://kaago.com/arch8215/

4.Amazon店

■激安通販のおしゃれcafe（おしゃれカフェ）

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーのジャンル賞大賞を3年連続受賞（2014-2016）。品揃え抜群の人気通販サイト。

日々の暮らしを豊かに彩るアイテムを、驚きの価格でお届けする「おしゃれcafe」。

私たちは公式ショップをはじめ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど、複数のオンラインストアを展開しております。長年にわたるご愛顧に支えられ、各ショッピングモールにおいて数々の賞を受賞。豊富な品揃えを通じて、すべてのお買い物が「おしゃれcafe」で完結するような、便利で心満たされるお店でありたいです。

1.公式ショップ（系列No1の安さ！）

https://www.osharecafe.jp/

2.楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/

3.auPAYマーケット

https://wowma.jp/user/30665675

4.Amazon店

■BLANCPURE（ブランピュア）

1.公式ページ

https://www.blancpure.jp/

2.楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/blancpure/

3.Amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPUREブランピュア/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPURE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■仕入先様対応も全力拡大中！

取引先様募集中！よろしくお願い致します。商品のご提案大歓迎！

「良いモノを、もっと多くの人へ」その想い、私たちが形にします。ECのプロとして、貴社ブランドの価値を高め、共に成長できるパートナーを探しています。貴社様が取扱いする素晴らしい商品を、弊社の販売力で全国のお客様へ届けませんか？EC通販で急成長中の弊社が、新たなヒット商品を生み出すお手伝いをします。まずはお気軽にご連絡ください。我々は、新しい出会いを待っています。

▼ 営業窓口メールアドレス ▼

■アーチホールセール営業窓口

営業窓口フォーム：https://ssl-plus.form-mailer.jp/fms/3d0d2d5e2528

【取扱いジャンル】

小物家電（タブレット・PC・レコーダー・掃除機・空気清浄機・扇風機・炊飯器・ウォシュレット）

大型家電（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・マッサージ機）

カー用品（カーナビ・タイヤ・ETC・ドライブレコーダー・レーダー・モニター等）

【取扱いブランド・メーカー例】

Panasonic（パナソニック）・SONY（ソニー）・SHARP（シャープ）・LG・TVS REGZA・TCL・ハイセンス・CANON（キャノン）・OMデジタルソリューション・富士フィルム・オリンパス・Nikon（ニコン）・HITACHI（日立）・TOSHIBA（東芝）・富士通ゼネラル・アイリスオーヤマ・コロナ・三菱電機(MITSUBISHI)・ダイキン・EPSON（エプソン）・blother（ブラザー）・AQUA（アクア）・ZABOON（ザブーン）・ビートウォッシュ・ビッグドラム・Cuble(キューブル)・VEGETA(ベジータ)・ルンバ・Dyson（ダイソン）・Anker(アンカー）・エコバックス・デロンギ・TP-LINK・Apple（アップル）・Microsoft（マイクロソフト）等

※記載のない商品も大歓迎です。

■おしゃれcafe（おしゃれかふぇ）営業窓口

営業窓口メール：shiire@osharecafe.com

【取扱いジャンル】

コスメ・スキンケア・化粧品・スキンケア・香水・美容家電・サプリメント・食品・医薬品・日用品・ファッション・キッズ・ベビー・おもちゃ・ペット用品・家具・自転車

【取扱いブランド・メーカー例】

メリタ・ビタトニオ・ブルーノ・OMRON（オムロン）・クレイツイオン・ヤーマン・ニュクス・ビオデルマ・アスタリフト・ドクターシーラボ・ナーズ・アベンヌ・クリニーク・ロクシタン・シュウウエムラ・Panasonic（パナソニック）・SHARP（シャープ）・リサージ・カネボウ・花王・資生堂・ソフィーナ・コーセー・コスメデコルテ・ランコム・エスティローダー・カツウラ・カバーマーク・アラミス・ランバン・イミュ・プリマヴィスタ・アヴァンセ・ハリくた・伊藤園・kentai(ケンタイ)・ザバス・HARIO（ハリオ）・ドクターベックマン・ヘパリーゼ・バンテリン・パブロン・アレグラ・アレルビ・ロキソニン・ユンケル・コッコアポ・キューピーコーワ・スマイル40・Vロート・サンテ・ツムラ漢方 等

※記載のない商品も大歓迎です。