【AI Shorts・Enable-U】営業DXの最新ソリューションを展示「Japan IT Week 営業・デジタルマーケティングWeek」に出展

株式会社エージェンテック

株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week 営業・デジタルマーケティングWeek」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。

当社ブースでは、ナレーション付き営業資料を自動生成する「AI Shorts」、および営業ナレッジ共有・商談支援・議事録作成を一元化する「Enable-U」の2製品を展示予定です。

展示会出展の背景と目的

営業活動の属人化やトーク品質のばらつき、教育・共有の非効率化といった現場の課題に対し、当社はAIを活用した営業DXソリューションを展開しています。

本展示会では、生成AIによる提案自動化と、営業プロセスの標準化を同時に実現する2製品を通じて、営業組織の再現性と効率性を支援する具体的なアプローチを紹介します。

AI Shortsについて

AI Shortsは、PowerPointやPDFなどの既存資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付きの「話す資料」を生成できるサービスです。

動画制作の専門知識は不要で、誰でも簡単に“話す提案資料”を作成可能。提案力の均質化、営業教育の効率化、情報の伝達力向上に寄与します。

新機能：スライドショーの字幕表示、テロップ・画像が追加できるエフェクト機能

AI Shortsは、これまでも「資料をアップロードするだけで、ナレーション付きのスライドショー動画を自動生成」するサービスとして、多くの営業現場・教育現場に導入されています。

今回の 字幕表示機能の追加 と ページエフェクト機能のオプション提供 により、“伝える”から“印象に残す”へと進化。



従来のシンプルな資料動画に比べ、より動画的でリッチな表現が可能となり、営業提案や研修、グローバルコミュニケーションにおいて、さらなる効果を発揮します。

Enable-Uについて

Enable-Uは、営業活動の標準化とチーム全体の底上げを支援するセールスイネーブルメントAIツールです。商談前の準備、商談中の支援、商談後の報告・分析までを一貫してサポートします。

主な機能

AI議事録作成：商談音声を録音するだけで自動要約し、記録を標準化

ナレッジ共有：トップセールスの資料・トークスクリプトを全員に展開

商談支援：おすすめ資料の提示やシナリオ活用で、商談準備の質を向上

Enable-Uは、誰もが成果を出せる営業チームづくりを支えるプラットフォームです。

展示予定製品

・AI Shorts：話す資料の自動生成、自社専用AI化、テンプレート・学習支援機能

・Enable-U：営業ナレッジの共有、AI議事録、商談支援、セールスコンテンツ管理

開催概要

・展示会名：Japan IT Week 営業・デジタルマーケティングWeek

・日時：2025年10月22日（水）～24日（金）

・会場：幕張メッセ 7.8ホール

・主催：RX Japan株式会社

・展示会URL：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/

・ブース位置：A37-22

株式会社エージェンテック 会社概要

・社名 株式会社エージェンテック

・所在地 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル6F

・設立 2004年1月

・代表者 代表取締役社長 金 淙採

・企業サイト https://www.agentec.jp/