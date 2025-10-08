株式会社グッドウェイ、金融業界・AI/DX領域に特化した人材紹介サービスを10月7日より開始

株式会社グッドウェイ

株式会社グッドウェイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：藤野 宙志、以下「グッドウェイ」）は、2025年10月7日より、金融業界・AI/DX領域に特化した人材紹介サービスを開始いたしました。

◆背景と目的

金融業界では、生成AIやAIエージェントをはじめとする技術革新が進む一方で、DXやセキュリティに精通した人材は依然として不足しています。特に「金融×IT」の即戦力人材の確保は業界共通の課題です。

グッドウェイは2006年の設立以来、「金融 × IT の力で新産業の創造とビジネスの発展に貢献する」をミッションに掲げ、金融・IT情報サイト運営、業界特化型イベント、協会事務局運営を通じて、人・企業・地域をつなぐプラットフォームを築いてきました。さらに、AI・データ事業やコンサルティング会社との提携、金融・IT業界向けエグゼクティブセミナーの共同展開など、コミュニティと知見を広げながら、業界のDX推進を強力に後押ししています。

こうした基盤をもとに立ち上げる当サービスは、教育、スキル検定、キャリア形成、求人紹介をシームレスにつなぐ仕組みを提供し、業界の人材不足解消と持続可能なキャリア形成に貢献してまいります。

◆サービス概要と特徴

求職者に提供できるメリット

- 金融業界・AI/DX領域に特化したキャリア機会金融機関やFintechを含む金融関連スタートアップが求める経営幹部候補ポジション、戦略コンサルタント職、データ分析・DX推進担当職など、活躍いただける専門ポジションを紹介します。特に、金融業界に特化した独自ネットワークを活かし、一般の転職市場には出回らない求人機会にアクセスできる点が特徴です。- キャリア形成の明確化多数の求人から選ぶのではなく、求職者自身のキャリアロードマップに沿った企業を厳選して提案します。これにより「量ではなく質」を重視した選択が可能になり、迷いの少ないキャリア形成を実現します。- 今後の成長支援も視野に将来的にはスキル検定や研修プログラムとの連携を通じて、転職活動を単なる職場移動ではなく「学びと成長の機会」として支援していく予定です。

クライアント企業に提供できるメリット

- 金融業界・AI/DX領域に特化した人材プール金融業界の実務経験を持つ人材に加え、AI・データ分析やシステム開発などDX推進に強みを持つ人材が登録しています。グッドウェイが長年運営してきた業界特化型メディアやイベント、協会事務局活動を通じて形成された独自のネットワークから候補者を確保しており、他社にはない専門特化型の人材プールを提供します。- 的確なマッチングを実現する選考プロセス候補者のキャリア志向やスキルを丁寧に確認し、企業の採用要件と照らし合わせて紹介するため、採用のミスマッチを最小化できます。単なるスキルベースの照合ではなく、業界特性や組織文化に合わせた紹介を重視する点が特徴です。- 将来を見据えた人材育成支援今後は研修やエグゼクティブセミナーとの連携を通じ、ポテンシャル層の採用や育成を支援する仕組みも展開予定です。即戦力だけでなく、中長期的に成長が期待できる人材も確保できる点で、企業の人材戦略に柔軟に対応します。

◆コメント

代表取締役社長 CEO 藤野 宙志

「社会全体で急拡大する生成AIやDXの動向に対応するには、業界の垣根を越えて人材を育て、活躍の機会を創出することが不可欠です。私たちはメディア・イベント・コミュニティ運営を通じて築いてきた“つなぐ力”を生かし、本サービスを立ち上げる決意を固め、さらなる成長への歩みを進めてまいります。金融業界の持続的発展に貢献し、人と企業の成長を共に創り上げてまいります。」

◆会社概要

社名：株式会社グッドウェイ

設立：2006年7月

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル2F

代表者：代表取締役社長 藤野 宙志

事業内容：メディアプロモーション事業、イベント事業、事務局運営、人材育成事業

許可番号：厚生労働大臣許可 有料職業紹介事業（13-ユ-310880）

サイト：https://goodway.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社グッドウェイ

お問い合わせフォームはこちら(https://ws.formzu.net/sfgen/S44242718/)