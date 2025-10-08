「松島聡の笑顔を守りたい」松島聡のルーツに迫る「TVガイドPERSON vol.158」裏表紙はミュージカル「エリザベート」より望海風斗×明日海りおが登場！

写真拡大 (全4枚)

株式会社東京ニュース通信社
話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。10月15日(水)に発売される最新号「vol.158」は、松島聡が表紙、望海風斗×明日海りおが裏表紙を飾る。

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」(東京ニュース通信社刊)

幼少期のエピソードからにじむ松島聡の人間性

現在放送中のドラマ「パパと親父のウチご飯」(テレビ朝日系)で地上波連ドラ初主演を務めている松島聡。“シングルファーザー”で“元ヤンキー”という難しい役どころを演じるにあたって、「同じくシングルファーザー役の(白洲)迅くんと話し合いながら形にしていきたい」と意気込みを語る。また、作品に毎話登場する“料理”にちなんで、思い出深いお父さんの手料理やお父さんとの幼少期のエピソードを明かすほか、timeleszが新体制になって初めてのツアーを終えた心境、今後の活動についてもたっぷりと話を聞いた。


元宝塚トップスターの望海風斗×明日海りおが、今だからこそ語り合えること


「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集には、ミュージカル「エリザベート」でタイトルロールをWキャストで演じる望海風斗×明日海りおが登場。宝塚音楽学校の同期として出会い、退団後それぞれの道を進んできた2人が、エリザベート役にどう向き合っているのか、またお互いをどう感じているのかを語る。


絵本の翻訳から連ドラ初出演＆主演など、注目の話題が盛りだくさん

そのほか、イタリアで刊行された「ありさんシェフの しょうたいじょう」で絵本の翻訳に初挑戦したディーン・フジオカ、舞台「AmberS -アンバース-」でクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する加藤シゲアキ、舞台「醉いどれ天使」で主演を務める北山宏光、9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」をリリースするA.B.C-Zから橋本良亮×塚田僚一、ドラマ「ひと夏の共犯者」(テレ東系)で共演している橋本将生×恒松祐里、ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」(MBSほか)から主演の樋口幸平が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。


連載陣＆人気連載まとめ本も見逃せない！

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストには阿佐ヶ谷姉妹、声優特集には、TVアニメ「キミと越えて恋になる」(TOKYO MXほか)でヒロインを演じる石見舞菜香を迎える。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第12回は「芸術の秋」をテーマに撮影するほか、TVガイドdanの人気連載「山田裕貴の怪人百面相」を1冊にまとめた「怪人」を発売する山田裕貴が登場。今号も充実のラインナップでお届けする。



ラインナップ



＜表紙&巻頭特集＞


松島聡


（ドラマ「パパと親父のウチご飯」）



＜PERSON INTERVIEW＞


ディーン・フジオカ


（絵本「ありさんシェフの しょうたいじょう」）



加藤シゲアキ


（舞台「AmberS -アンバース-」ほか）



北山宏光


（舞台「醉いどれ天使」）



橋本良亮×塚田僚一


（A.B.C-Z 9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」）



橋本将生×恒松祐里


（ドラマ「ひと夏の共犯者」）



樋口幸平


（ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」）



＜私服連載「増田ガイドFashion」＞


増田貴久



＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞


阿佐ヶ谷姉妹


（手帳「阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳 2026」）



＜声優連載「VOICE PERSONS」＞


石見舞菜香


（TVアニメ「キミと越えて恋になる」）



＜PERSON'S RECOMMEND＞


山田裕貴


（山田裕貴「怪人」）



＜SPECIAL FEATURE＞


望海風斗×明日海りお


（ミュージカル「エリザベート」）



（内容は変更になる場合がございます）



購入者特典、決定！



■対象店舗：アニメイト通販


【特典内容】


石見舞菜香 生写真 1枚



「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3263849/



■対象店舗：研音公式ショップK-SHOP


【特典内容】


明日海りお 生写真1枚



「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」研音公式ショップK-SHOP購入特典生写真

https://www.kenon-shop.jp/products/detail.php?product_id=3237



【注意事項】


※10月8日現在


※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。


※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。



【紙版商品情報】
「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」
●発売日：2025年10月15日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定　価：1,320円
●発　行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」
●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始
●価　格：1,320円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞
■公式Instagram
@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞