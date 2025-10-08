「松島聡の笑顔を守りたい」松島聡のルーツに迫る「TVガイドPERSON vol.158」裏表紙はミュージカル「エリザベート」より望海風斗×明日海りおが登場！
「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」(東京ニュース通信社刊)
幼少期のエピソードからにじむ松島聡の人間性
現在放送中のドラマ「パパと親父のウチご飯」(テレビ朝日系)で地上波連ドラ初主演を務めている松島聡。“シングルファーザー”で“元ヤンキー”という難しい役どころを演じるにあたって、「同じくシングルファーザー役の(白洲)迅くんと話し合いながら形にしていきたい」と意気込みを語る。また、作品に毎話登場する“料理”にちなんで、思い出深いお父さんの手料理やお父さんとの幼少期のエピソードを明かすほか、timeleszが新体制になって初めてのツアーを終えた心境、今後の活動についてもたっぷりと話を聞いた。
元宝塚トップスターの望海風斗×明日海りおが、今だからこそ語り合えること
裏表紙＆巻末特集には、ミュージカル「エリザベート」でタイトルロールをWキャストで演じる望海風斗×明日海りおが登場。宝塚音楽学校の同期として出会い、退団後それぞれの道を進んできた2人が、エリザベート役にどう向き合っているのか、またお互いをどう感じているのかを語る。
絵本の翻訳から連ドラ初出演＆主演など、注目の話題が盛りだくさん
そのほか、イタリアで刊行された「ありさんシェフの しょうたいじょう」で絵本の翻訳に初挑戦したディーン・フジオカ、舞台「AmberS -アンバース-」でクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する加藤シゲアキ、舞台「醉いどれ天使」で主演を務める北山宏光、9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」をリリースするA.B.C-Zから橋本良亮×塚田僚一、ドラマ「ひと夏の共犯者」(テレ東系)で共演している橋本将生×恒松祐里、ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」(MBSほか)から主演の樋口幸平が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
連載陣＆人気連載まとめ本も見逃せない！
かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストには阿佐ヶ谷姉妹、声優特集には、TVアニメ「キミと越えて恋になる」(TOKYO MXほか)でヒロインを演じる石見舞菜香を迎える。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第12回は「芸術の秋」をテーマに撮影するほか、TVガイドdanの人気連載「山田裕貴の怪人百面相」を1冊にまとめた「怪人」を発売する山田裕貴が登場。今号も充実のラインナップでお届けする。
ラインナップ
＜表紙&巻頭特集＞
松島聡
（ドラマ「パパと親父のウチご飯」）
＜PERSON INTERVIEW＞
ディーン・フジオカ
（絵本「ありさんシェフの しょうたいじょう」）
加藤シゲアキ
（舞台「AmberS -アンバース-」ほか）
北山宏光
（舞台「醉いどれ天使」）
橋本良亮×塚田僚一
（A.B.C-Z 9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」）
橋本将生×恒松祐里
（ドラマ「ひと夏の共犯者」）
樋口幸平
（ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」）
＜私服連載「増田ガイドFashion」＞
増田貴久
＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞
阿佐ヶ谷姉妹
（手帳「阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳 2026」）
＜声優連載「VOICE PERSONS」＞
石見舞菜香
（TVアニメ「キミと越えて恋になる」）
＜PERSON'S RECOMMEND＞
山田裕貴
（山田裕貴「怪人」）
＜SPECIAL FEATURE＞
望海風斗×明日海りお
（ミュージカル「エリザベート」）
購入者特典、決定！
■対象店舗：アニメイト通販
【特典内容】
石見舞菜香 生写真 1枚
「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3263849/
■対象店舗：研音公式ショップK-SHOP
【特典内容】
明日海りお 生写真1枚
「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」研音公式ショップK-SHOP購入特典生写真
https://www.kenon-shop.jp/products/detail.php?product_id=3237
【紙版商品情報】
●発売日：2025年10月15日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,320円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始
●価 格：1,320円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
