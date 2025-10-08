「松島聡の笑顔を守りたい」松島聡のルーツに迫る「TVガイドPERSON vol.158」裏表紙はミュージカル「エリザベート」より望海風斗×明日海りおが登場！

幼少期のエピソードからにじむ松島聡の人間性

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。10月15日(水)に発売される最新号「vol.158」は、松島聡が表紙、望海風斗×明日海りおが裏表紙を飾る。「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」(東京ニュース通信社刊)

現在放送中のドラマ「パパと親父のウチご飯」(テレビ朝日系)で地上波連ドラ初主演を務めている松島聡。“シングルファーザー”で“元ヤンキー”という難しい役どころを演じるにあたって、「同じくシングルファーザー役の(白洲)迅くんと話し合いながら形にしていきたい」と意気込みを語る。また、作品に毎話登場する“料理”にちなんで、思い出深いお父さんの手料理やお父さんとの幼少期のエピソードを明かすほか、timeleszが新体制になって初めてのツアーを終えた心境、今後の活動についてもたっぷりと話を聞いた。

元宝塚トップスターの望海風斗×明日海りおが、今だからこそ語り合えること

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」(東京ニュース通信社刊)

裏表紙＆巻末特集には、ミュージカル「エリザベート」でタイトルロールをWキャストで演じる望海風斗×明日海りおが登場。宝塚音楽学校の同期として出会い、退団後それぞれの道を進んできた2人が、エリザベート役にどう向き合っているのか、またお互いをどう感じているのかを語る。

絵本の翻訳から連ドラ初出演＆主演など、注目の話題が盛りだくさん

そのほか、イタリアで刊行された「ありさんシェフの しょうたいじょう」で絵本の翻訳に初挑戦したディーン・フジオカ、舞台「AmberS -アンバース-」でクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する加藤シゲアキ、舞台「醉いどれ天使」で主演を務める北山宏光、9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」をリリースするA.B.C-Zから橋本良亮×塚田僚一、ドラマ「ひと夏の共犯者」(テレ東系)で共演している橋本将生×恒松祐里、ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」(MBSほか)から主演の樋口幸平が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

連載陣＆人気連載まとめ本も見逃せない！

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストには阿佐ヶ谷姉妹、声優特集には、TVアニメ「キミと越えて恋になる」(TOKYO MXほか)でヒロインを演じる石見舞菜香を迎える。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第12回は「芸術の秋」をテーマに撮影するほか、TVガイドdanの人気連載「山田裕貴の怪人百面相」を1冊にまとめた「怪人」を発売する山田裕貴が登場。今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

松島聡

（ドラマ「パパと親父のウチご飯」）

＜PERSON INTERVIEW＞

ディーン・フジオカ

（絵本「ありさんシェフの しょうたいじょう」）

加藤シゲアキ

（舞台「AmberS -アンバース-」ほか）

北山宏光

（舞台「醉いどれ天使」）

橋本良亮×塚田僚一

（A.B.C-Z 9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」）

橋本将生×恒松祐里

（ドラマ「ひと夏の共犯者」）

樋口幸平

（ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」）

＜私服連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

阿佐ヶ谷姉妹

（手帳「阿佐ヶ谷姉妹のおおむね良好手帳 2026」）

＜声優連載「VOICE PERSONS」＞

石見舞菜香

（TVアニメ「キミと越えて恋になる」）

＜PERSON'S RECOMMEND＞

山田裕貴

（山田裕貴「怪人」）

＜SPECIAL FEATURE＞

望海風斗×明日海りお

（ミュージカル「エリザベート」）

（内容は変更になる場合がございます）

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

石見舞菜香 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」アニメイト通販購入特典生写真

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3263849/

■対象店舗：研音公式ショップK-SHOP

【特典内容】

明日海りお 生写真1枚

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」研音公式ショップK-SHOP購入特典生写真

https://www.kenon-shop.jp/products/detail.php?product_id=3237

【注意事項】

※10月8日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」

●発売日：2025年10月15日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,320円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」

●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始

●価 格：1,320円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2025年11月27日号増刊 TVガイドPERSON vol.158」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞