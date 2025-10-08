【株式会社Forest Dali】「10倍売れるX広告」セミナーに当社の広告事業部 統括マネジャー の松鷹が登壇

株式会社Forest Dali




株式会社Forest Dali（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢延 崚）は、当社広告事業部 統括マネジャーであり創業メンバーでもある松鷹 勇生が、X広告をテーマにしたオンラインセミナー「10倍売れるX広告」に登壇することをお知らせいたします。


本セミナーでは、急速に注目を集めながらも体系化された情報が少ないX広告について、他媒体との比較や効果的な戦略活用法を解説します。




■登壇者情報


・広告事業部 統括マネージャー
・X/Meta/TikTok/Googleなど複数媒体の運用とROI最適化を主導
・累計50社以上の広告運用実績



■松鷹 登壇プログラム（抜粋）


X広告の魅力
MetaやGoogleには豊富なナレッジが存在する一方、X広告は情報が希少。その強みと可能性を紹介します。


X広告と他媒体の比較
Meta・Googleとの特性比較を通じて、X広告ならではの差別化ポイントと活用シーンを解説します。


X広告戦略
媒体特有の弱点と強みを踏まえ、最大限の効果を引き出す戦略的アプローチを提示します。



■セミナー情報
【日時】


10月16日（木）14:00~16:00


【場所】


オンライン（Zoom開催）


参加申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepcGMY95SK4pTZG9yZMx6v5Er7KzOxoGVMW9mo1e0vXxpUA/viewform



■株式会社Forest Daliについて


株式会社Forest Daliは、平均年齢22歳のデジタルネイティブな若手チームで構成されたWeb広告代理店です。


ユーザーの心を動かす仕組みを一貫して設計し、最適なマーケティングソリューションを提供し、ブランドと人が深くつながる体験を設計しています。


「日本発のワクワクを、世界へ。」というビジョンのもと、日々進化し続けます。



会社概要


会社名：株式会社Forest Dali


所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目9-10 番匠ビル6階


代表者：代表取締役 矢延 崚


事業内容：広告代理業及び各種の宣伝に関する業務


Webサイト：https://forestdali.co.jp/