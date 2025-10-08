【株式会社Forest Dali】「10倍売れるX広告」セミナーに当社の広告事業部 統括マネジャー の松鷹が登壇
株式会社Forest Dali（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢延 崚）は、当社広告事業部 統括マネジャーであり創業メンバーでもある松鷹 勇生が、X広告をテーマにしたオンラインセミナー「10倍売れるX広告」に登壇することをお知らせいたします。
本セミナーでは、急速に注目を集めながらも体系化された情報が少ないX広告について、他媒体との比較や効果的な戦略活用法を解説します。
■登壇者情報
・広告事業部 統括マネージャー
・X/Meta/TikTok/Googleなど複数媒体の運用とROI最適化を主導
・累計50社以上の広告運用実績
■松鷹 登壇プログラム（抜粋）
X広告の魅力
MetaやGoogleには豊富なナレッジが存在する一方、X広告は情報が希少。その強みと可能性を紹介します。
X広告と他媒体の比較
Meta・Googleとの特性比較を通じて、X広告ならではの差別化ポイントと活用シーンを解説します。
X広告戦略
媒体特有の弱点と強みを踏まえ、最大限の効果を引き出す戦略的アプローチを提示します。
■セミナー情報
【日時】
10月16日（木）14:00~16:00
【場所】
オンライン（Zoom開催）
参加申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepcGMY95SK4pTZG9yZMx6v5Er7KzOxoGVMW9mo1e0vXxpUA/viewform
■株式会社Forest Daliについて
株式会社Forest Daliは、平均年齢22歳のデジタルネイティブな若手チームで構成されたWeb広告代理店です。
ユーザーの心を動かす仕組みを一貫して設計し、最適なマーケティングソリューションを提供し、ブランドと人が深くつながる体験を設計しています。
「日本発のワクワクを、世界へ。」というビジョンのもと、日々進化し続けます。
会社概要
会社名：株式会社Forest Dali
所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目9-10 番匠ビル6階
代表者：代表取締役 矢延 崚
事業内容：広告代理業及び各種の宣伝に関する業務
Webサイト：https://forestdali.co.jp/