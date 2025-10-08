【株式会社Forest Dali】「10倍売れるX広告」セミナーに当社の広告事業部 統括マネジャー の松鷹が登壇

株式会社Forest Dali

株式会社Forest Dali（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢延 崚）は、当社広告事業部 統括マネジャーであり創業メンバーでもある松鷹 勇生が、X広告をテーマにしたオンラインセミナー「10倍売れるX広告」に登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、急速に注目を集めながらも体系化された情報が少ないX広告について、他媒体との比較や効果的な戦略活用法を解説します。

■登壇者情報

・広告事業部 統括マネージャー

・X/Meta/TikTok/Googleなど複数媒体の運用とROI最適化を主導

・累計50社以上の広告運用実績

■松鷹 登壇プログラム（抜粋）

X広告の魅力

MetaやGoogleには豊富なナレッジが存在する一方、X広告は情報が希少。その強みと可能性を紹介します。

X広告と他媒体の比較

Meta・Googleとの特性比較を通じて、X広告ならではの差別化ポイントと活用シーンを解説します。

X広告戦略

媒体特有の弱点と強みを踏まえ、最大限の効果を引き出す戦略的アプローチを提示します。

■セミナー情報

【日時】

10月16日（木）14:00~16:00

【場所】

オンライン（Zoom開催）

参加申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepcGMY95SK4pTZG9yZMx6v5Er7KzOxoGVMW9mo1e0vXxpUA/viewform

■株式会社Forest Daliについて

株式会社Forest Daliは、平均年齢22歳のデジタルネイティブな若手チームで構成されたWeb広告代理店です。

ユーザーの心を動かす仕組みを一貫して設計し、最適なマーケティングソリューションを提供し、ブランドと人が深くつながる体験を設計しています。

「日本発のワクワクを、世界へ。」というビジョンのもと、日々進化し続けます。

会社概要

会社名：株式会社Forest Dali

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目9-10 番匠ビル6階

代表者：代表取締役 矢延 崚

事業内容：広告代理業及び各種の宣伝に関する業務

Webサイト：https://forestdali.co.jp/