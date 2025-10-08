【SS】世界一を目指すプロバスケットボールクラブ、アクサトレーディング株式会社とのオフィシャルパートナー契約を新規締結

SS株式会社

～Food de Muscleを通じて、アスリートの挑戦と健康的な食文化を応援～

今回のスポンサー契約は、同郷である千葉県我孫子市出身の代表同士が「地域から世界へ挑戦する姿を応援したい」という想いで一致したことをきっかけに実現しました。

アクサトレーディングが展開する高タンパク・無添加のレトルト食品ブランド「Food de Muscle」は、アスリートのパフォーマンス向上や健康志向の生活を支える商品群として注目を集めています。今回の契約を通じて、アスリートを応援する姿勢をより広く社会に発信し、「食を通じて挑戦を後押しするブランド」としての存在感を強めてまいります。

■アクサトレーディング株式会社

代表取締役：柴原 篤史

所在地：東京都台東区東上野2-21-13 ユーティービル7F

事業内容：畜産物・食品等の輸出入及び販売

ウェブサイト：https://foodde.jp/

■ アクサトレーディング株式会社 代表取締役 柴原 篤史 様 コメント

この度、同郷である関口代表が率いるSS株式会社とのご縁からスポンサー契約を結ぶことができ、大変嬉しく思います。

私たちが展開する『Food de Muscle』は、単なる食品ではなく、“挑戦するすべての人を支えるパートナー”でありたいと考えています。

アスリートの挑戦を通じて、その想いを多くの方々に伝えていきたいと思います。

■SS株式会社 代表取締役 関口 サムエル コメント

この度、アクサトレーディング株式会社様、そして高タンパク・無添加レトルトブランド「Food de Muscle」とスポンサー契約を結べたことを、心より嬉しく思います。

同じ我孫子市に縁を持つ柴原代表と、「地域から世界へ挑戦する」という想いが一致し、今回のご縁につながりました。

私たちSSは、アスリートの挑戦と健康的な食文化を“食”から支えるこの取り組みを、チームの活動・イベント・スクールに広げていきます。日々のコンディショニングや遠征時の栄養補給において「Food de Muscle」を活用し、その実感を発信することで、“挑戦するすべての人を支えるパートナー”というブランドの想いを共に届けてまいります。

スポーツの現場から、健康的で持続可能な食の選択肢を社会へ。

地域発の挑戦を力に、アスリートと次世代に価値ある循環を生み出していきます。

■ SS

「こころ、おどる」を活動理念に掲げ、世界一を目指す人たちの架け橋となることをコンセプトに、子どもたちをはじめ多くの人々に夢と希望を与えるスポーツ界のアイコン、火付け役となることを目指している。現在は2025-26シーズンから3x3の国内主要リーグや大会に参入している。

■ 会社概要

社名：SS株式会社

所在地：千葉県我孫子市湖北台10-17-13

URL：https://ss-professional.com/

Twitter：https://twitter.com/ss_3x3official

Instagram：https://www.instagram.com/ss_3x3official

YouTube： https://youtube.com/@samuelsekiguchi?si=Ey7TfjAQKHJilE8g