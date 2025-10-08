KEIYOスマートフォンに挿すだけでアルコールチェック！記録も簡単！業務用「アルコー楽」が10個以上購入で10％OFF、AmazonKEIYO公式ショップにて限定10/13（月）まで！

株式会社慶洋エンジニアリングKEIYOアルコー楽

慶洋エンジニアリング（東京都港区新橋）業務用アルコールセンサー「KEIYOアルコー楽」が、社用車の台数分まとめて導入しやすいお得なキャンペーンを開催中！スマートフォンに挿して息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックができ、測定データは無料のスマホアプリやPCソフトで管理可能。顔写真記録機能でなりすましも防止でき、義務化対応をスマートに実現します。今ならAmazon限定で、10個以上の購入で10％OFF！キャンペーンは10月13日（金）まで。

【無料アプリで簡単データ管理】【無料アプリで簡単データ管理】

専用のスマホアプリは無料でお使いいただけます。 測定結果はイラスト付きで一目で分かりやすく、測定履歴から、LINEやメールで管理者にエクセルファイルで送ることができるのでデータ管理に時間をとられません。 ※アプリは事前にダウンロードしてください

【スマートフォンに挿して簡単！アルコールチェック】【スマートフォンに挿して簡単！アルコールチェック】

本製品はスマートフォンに挿してアプリを起動、息を吹きかけるだけで簡単に測定ができ、無料のスマホアプリやPCソフトで測定データの管理が可能です。

【顔写真記録機能】【顔写真記録機能】

測定前に顔写真をインカメラで撮影してから測定するので、なりすましを防止します。 ※SKIPすることも可能です

お客様の声お客様の声

多くのお客様にご好評いただいております。

AmazonKEIYO公式ショプページ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FMY28WWL

製品情報

機種名AN-S126iC （iPhonetypeC）

AN-S126i （iPhoneライトニング）

AN-S126a （android）

各\3,980（税込）

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/