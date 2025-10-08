2025新作　ジュエリーボックス　激安中国工場 ピアスケース イヤリング 収納 御社LOGOプリント、金箔押し、プレート可 持ち運び プレゼント お祝い　新規取引募集を開始いたしました

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにジュエリーボックスの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

旅行におすすめ！おしゃれな携帯用ジュエリーケース厳選スムーズな設計により、ジュエリーは箱に安全に収納でき、開閉も簡単です外装は高品質のPU素材、 大切な宝石などを傷つけることなく保管しながら、心地よい手触りもありますイヤリング、リング、ネックレスなどを管理でき、もつれ、損失、損傷もありません宝石箱 旅行・出張用 女性 アクセサリ ジュエリー収納バッグやスーツケースにぴったり収まります。旅行や出張時に数点のジュエリーを持ち歩くのに最適です。柔らかいベルベット裏地で装備されており、傷やその他の損傷から宝石を保護します。おしゃれな外観、創造的なデザイン 、旅行時にお気に入りの宝石を持ち歩きたい自分自身や友人への贈り物として最適です。ジュエリーボックス アクセサリーケース 携帯用 持ち運び 小さい ジュエリーケースアクセサリーボックス メンズ ネックレス アクセサリー 収納 大容量 可愛い リングケース 指輪 ピアス おしゃれ 旅行持ち運びに便利な携帯用アクセサリーケース。小さいけど、ネックレスやピアス、指輪など、しっかり収納する頑丈なボディで、大切なジュエリーをしっかり守ります。密閉性抜群で、酸化を防ぎます。裏地は柔らかいベルベットを使用可愛いくておしゃれなマカロンカラーを多色展開旅行におすすめ！おしゃれな携帯用ジュエリーケース厳選アクセサリー 収納 大容量 可愛い リングケース 指輪 ピアス おしゃれ 旅行ジュエリーボックス アクセサリーケース 携帯用 持ち運び 小さい ジュエリーケース アクセサリーボックス小型宝石箱 旅行・出張用 女性 アクセサリ ジュエリー収納外装は高品質のPU素材、 大切な宝石などを傷つけることなく保管しながら、心地よい手触りもありますイヤリング、リング、ネックレスなどを管理でき、もつれ、損失、損傷もありません日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

