SalesDex、リブランディングに伴いコーポレートサイトを大幅リニューアル

株式会社SalesDex

株式会社SalesDex（本社：東京都港区）は、2025/10/8にコーポレートサイトをリニューアルし、公開しました。

今回のコーポレートサイトリニューアルで、新たにSalesDexが掲げるMVV（Mission、Vision、Value）を公開。

同社が取り組む、Zero-Layer Salesを体現したHPとなり、サービスなどの紹介に力を入れている。

詳細を見る :https://sales-dex.jp/

代表コメント

このたび、当社はコーポレートサイトをリニューアルいたしました。

日頃よりご支援賜っておりますクライアントの皆様ならびに制作にご協力いただいた関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

今回のリニューアルでは、当社の理念や事業内容をより分かりやすくお伝えできる構成とし、「Zero Layer Sales」を起点とした営業支援事業を中心に、これからの取り組みを発信してまいります。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

法人名：株式会社SalesDex

本社所在地：東京都港区芝浦3丁目19-18 内村芝浦ビル6階

代表：藤井 翔太 / 小楠 大樹

設立：2024年8月

HP：https://sales-dex.jp/