各都道府県１か所限定！1万円で出張LIVE＆ドキュメンタリー制作！

「遊び心をもって美学の精神を極めることにより、調和と共鳴を目指す！」

ドラマティックアーティストのDan Mitchel(https://yep-net.com)（株式会社ドラマティックフロンティア(https://dramaticfrontier.com)）は、先月にリリースされた楽曲「Free」(https://dramaticfrontier.com/2025/09/03/17th-single-free/)が、Apple Music：2.4万回再生、YouTube：1万回再生を突破中との好評を受け、全国47都道府県を対象とした出張型ライブ企画「ありがとうFree!勝手に全国ツアー!」(https://yep-net.com/2025/09/27/dan-mitchels-free-tour-in-japan/)を実施いたします。

通常30,000円＋交通費で提供しているオーダーメイドLIVE(https://dramaticfrontier.com/2025/01/01/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88live/)を、各都道府県先着1ヶ所限定／1回10,000円＋交通費で提供。

個人宅や旅館、商業施設、店舗、屋外スペースなど、会場・観客数は問いません。

公演内容はヒアリングを実施した上で、シチュエーションやリクエストに応じて協議の上で決定します。

オリジナル曲のみならず、LA発の発声技術を駆使した4オクターブの音域をもつ美声による、幅広いカバー曲も好評です。

(Whitney Houston, Queen, Michael Jackson, 玉置浩二, 尾崎豊, ASKA, 小田和正, 美輪明宏, Stevie Wonder, Boz Scaggs, Bruno Mars, Billy Joel, Mr.Children, サザンオールスターズ, MISIA...etc)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2bd9sM_GhgM ]

"Free" Lyric Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kwhziyrh8FM ]

「ありがとうFree!勝手に全国ツアー!」のお知らせ

実施概要

対象地域：全国47都道府県（各1ヶ所限定、先着順）

料金：1回10,000円（通常価格：30,000円）＋交通費

会場条件：屋内外・個人宅・旅館・ホール・店舗・スタジオ等すべて可

観客数制限：なし（1名から実施可能）

内容：ソロ歌唱パフォーマンス(アンプ持参可、アカペラ可、マイクなし可)

※小さい音でもできます。

構成時間：公演時間 最長60分（応相談）

オプション（応相談）：小規模バンド編成、DJ共演、ダンサー、音響技術者等の追加可

実施条件

1.楽曲「Free」を披露させていただくこと

2.全国ツアーの記録用として、可能な範囲で映像撮影へのご協力をお願いすること

本ツアーは、全公演の記録を映像作品としてまとめるドキュメンタリーとしても展開されます。

Dan Mitchelは、初監督作品『A Love Story in The Summer』にて、

Hollywood Reel Independent Film Festival選出／Reale Film Festival Best Asian Film 受賞の実績を持ち、音楽と映像、両方の領域を横断して活動する表現者です。

完成した作品が皆さんとの有機的な縁を繋ぎ、更には日本全国各地の真の文化としての世界的なプロモーションになれば幸いです。

活用可能なシーン・連携例

・地域活性イベントの一環としてのパフォーマンス導入

・旅館やホテルにおけるインバウンド対応の文化体験

・商業施設や店舗での販促／プロモーション施策の一環として

・学校や福祉施設での特別プログラム、地域交流行事等

・個人の記念日・結婚式・プロポーズ・人生節目の贈り物として

※推奨オプション：あなたのためだけの一曲を「Your Only Song」(https://dramaticfrontier.com/2025/01/01/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E6%9B%B2%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99/)

本企画の背景と社会的意義

本ツアーは、SNS全盛のデジタル時代において、あえて身体を伴って“届けに行く”ことを重視した試みです。ある会場に、不特定多数のお客さんを集めて開催するライブと違って、本気で必要としてくれた方、呼んでくださった方のところへ実際に足を運んで、その日・その場所・その人との関係性の中でしか生まれないその場の空気と出会いを共有する。 知名度の低い自分にとっては尚更、そういう形でないと相互的に一生の財産となりうるような本当の繋がりは見つからないのではないか、と考えたわけです。この企画はそういった「調和と共鳴」を全国各地で生み出すことで、世の中を本当の意味で豊かにしていければというDanの想い、そしてDanにとっても、本当の仲間を探し出す旅路であり、そういった等身大のアナログな人間ドキュメンタリーでもあるのです。

公益性の観点

・地域文化との接点創出

→ 規模・場所を問わず実施可能なことから、地域の芸術・文化・観光との連携も視野に入ります

・外国人観光客への体験価値提供

→ 宿泊施設・旅館等では、インバウンド需要への新たな文化体験の導入としても応用可能

・映像記録による全国ドキュメント化

→ 実施地の風景・生活・出会いも含めた記録は、結果として地域の魅力発信にも寄与

異質性・話題性

・出演料1万円という大胆な価格設計（全国同一／先着順）

・出演場所不問：屋外・自宅・畳部屋・屋根裏部屋でも可(ステージ推奨は言わずもがな)

・国際映画祭受賞の映像作家が撮影する、参加型ドキュメンタリー構想

・自ら現地へ赴き、初対面の人との対話と音楽で空間を生成するライブ形式

Dan Mitchel プロフィール

音楽家／映像監督／株式会社ドラマティックフロンティア代表取締役。

短編映画『A Love Story in The Summer(https://www.youtube.com/watch?v=HztMHH1-YsI)』にて

Hollywood Reel Independent Film Festival選出／Reale Film Festival Best Asian Film受賞。

音楽・映像・イベント企画・哲学の分野を横断して活動し、企業向けテーマソングやリアルな人間ドラマをフィーチャーし、ユニークなプロモーション映像制作(https://dramaticfrontier.com/2025/01/01/%E5%8B%95%E7%94%BB%E5%88%B6%E4%BD%9Cmv-cm-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-%E7%95%AA%E7%B5%84/)、コクヨイノベーションセンターではSTEAM教育に関する講演活動(https://dramaticfrontier.com/2025/01/01/steam%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AC%9B%E6%BC%94/)なども行う。

2025年10月11日には、三重県“天空の庭ミュージアム”にて開催される石楽展「月と。石と。音と。(https://yep-net.com/2025/09/22/encounter/)」にて、高木完（DJ）／三原康可（ギター）／工藤朋子（フラメンコ）らと共演予定。

また、Instagramの新アカウント(https://www.instagram.com/365daystruggleofplay/)にて楽器の弾けないシンガーソングライターがピアノ弾き語りに毎日チャレンジするという新企画を匿名で始動。

お問い合わせ・オファー申込

会社名：株式会社ドラマティックフロンティア(https://dramaticfrontier.com)

Web：https://dramaticfrontier.com

Email：info@dramaticfrontier.com

申込方法：メールにて「実施希望日／希望エリア／会場／目的／希望内容」等を添えてご連絡ください。WebのSquare決済ページ(https://checkout.square.site/merchant/MLX1VJ9PAEFHY/checkout/RHFZIEEQ3RI7RTOJZCEUSIHV?src=embed)にて先にご購入いただけますと順番どりがスムーズです。

