宮川 大輔さん“アツすぎるエネチタ宣伝部長”として新TVCMに初出演　10月9日(木)より「事業訴求」篇「エリア拡大会議」篇を放映開始

株式会社エネチタ

株式会社エネチタ（本社：愛知県知多郡阿久比町 代表取締役：後藤 康之、以下「エネチタ」）は、

芸人の宮川 大輔さんをイメージキャラクターに起用した新CM「事業訴求」篇と「エリア拡大会議」篇を2025年10月9日（木）より放送いたします。



今回の新CMは“アツすぎるエネチタ宣伝部長”として登場した宮川さんと社員のアツいやりとりを描き、エネチタのお客様に対するアツい想いや、勢いのある社風、今後の展望をCMを通して伝えていきます。

エネチタは、これからも「お客様第一主義」でより良いサービスを提供し、知多半島から東海エリア全域、そして全国への事業拡大を目指していきます。

エネチタ新CMのキービジュアル

【新CM動画】

「事業訴求」篇：https://youtu.be/ZRskOmdXVo0

「エリア拡大会議」篇：https://youtu.be/S7NpqfUPZqQ

■新TVCM「事業訴求」篇CMストーリー

職務室に「エネチタは、これからもアツく行かなあかーん！」と、ひときわ熱い声が響く。

法被姿の”アツすぎるエネチタ宣伝部長”の宮川さんが社員に詰め寄り、「エネチタがなぜ長年サービスを提供できているのか知っているか？」と問い詰めると、若手社員は戸惑いながらも、「知っています！！！！」と勢いよく答える。社員がアツい想いを語ると社内は盛り上がり始め、宮川さんが「いや、なんで俺よりアツいねん！」とツッコミ。社内は一体感が生まれ、拍手で包まれる。最後に宮川さんがサムズアップした「グッエネ」で決めポーズ。

■新TVCM「エリア拡大会議」篇CMストーリー

社内会議室で、“アツすぎるエネチタ宣伝部長”の宮川さんが社員に「君らにとっての“熱源”はなんや！」と問いかけると一瞬ためらう若手社員。次の瞬間立ち上がり、声を張り上げ「僕の熱源は、お客様の笑顔です！エネチタのサービスで生まれる笑顔を、日本中に広げたいんです！」と答える。予想を超える熱い言葉に、「きみぃ…ええやぁ～ん！」と宮川は思わず涙をにじませる。社員の想いが一つになり、会議室には拍手が広がる。最後に宮川さんがサムズアップした「グッエネ」で決めポーズ。

■新CM撮影エピソード

ネイビーのスーツにオレンジの法被を羽織って「よろしくお願いします！」と元気に現場入り。朝から気合の入った熱血シーンの撮影がスタートしました。エキストラの皆さんと気さくに会話しながら、自然に現場の雰囲気に溶け込んでいく姿が印象的で、スタッフとのやりとりでは常に笑顔で、現場全体が明るい空気に包まれていました。一方で、シーンの表現には徹底的にこだわりを見せ、自ら「もう一度お願いします！」と納得いくまで挑戦。積極的でプロ意識の高い姿勢が光りました。

休憩中も周囲に声をかけるなど、温かい人柄でスタッフを和ませ、和気あいあいとしたムードの中、撮影はスムーズに進行。最後までエネルギッシュで情熱あふれる宮川さんの姿に、現場からは自然と拍手と笑顔が広がる撮影となりました。

■新CM概要

タイトル ：「事業訴求」篇（15秒・30秒）

出演 ：宮川 大輔さん／笹田 伶さん

放映開始 ：2025年10月9日（木）

放映エリア ：東海エリアで順次OA予定

YouTube ：http://youtu.be/_3vGe87E7ng (15秒)

https://youtu.be/ZRskOmdXVo0 (30秒)

YouTube公開日 ：2025年10月9日（木）

タイトル ：「エリア拡大会議」篇（15秒・30秒）

出演 ：宮川 大輔さん／笹田 伶さん

放映開始 ：2025年10月9日（木）

放映エリア ：東海エリアで順次OA予定

YouTube ：https://youtu.be/lJTk1WcTNfE (15秒)

https://youtu.be/S7NpqfUPZqQ (30秒)

YouTube公開日：2025年10月9日（木）

■宮川 大輔さん 新CM出演へのコメント

宮川 大輔（みやがわ だいすけ）さん

芸人 吉本興業所属

受賞歴：

「日本メガネドレッサー賞」（第23回（2010））芸能界部門 受賞

レギュラー番組：

「満天☆青空レストラン」

「世界の果てまでイッテQ！」

「博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー」

趣味：野球、釣り、料理、買い物

特技：ししゃものモノマネ、球技、水泳

出身/入社/入門：NSC大阪９期

新CM出演へのコメント

このたび“アツすぎるエネチタ宣伝部長”に就任いたしました。

実際に社長とお話しする中で、会社やお客様に対しての強い熱意やエネルギーを感じて、

新CMキャラクターを任せていただけたことを大変うれしく思っています！

そして、これからも私自身も熱く、エネチタの魅力を皆さまにしっかりとお伝えしけるように頑張ります！

これからの取り組みや展開が非常に楽しみですし、ご一緒に盛り上げていきたいです！

■代表取締役社長：後藤 康之よりコメント

創業以来、私たちは常に 「お客様第一主義」を考え、お客様の声を集め、お客様が必要とされていることに耳を傾け、様々な事業を展開しております。

今回、新CMキャラクターに、いつも明るく何事にも全力で取り組む姿が、世代を超えて愛されている宮川大輔さんをお迎えしました。宮川さんのひたむきでアツい姿は、私たちエネチタがお客様一人ひとりに真摯に向き合う姿勢そのものです。

本CMを通じて、当社の成長を支える社風や事業内容、お客様への想い、そして今後の展望を皆様にお届けしたいと考えております。これからもお客様の声に真摯に耳を傾け、期待を超えるサービスを目指して事業を拡大してまいります。どうぞご期待ください。

代表取締役 後藤 康之

■会社概要

社名 ：株式会社エネチタ

所在地 ：〒470-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字上外六3-1

代表取締役 ：後藤 康之

設立 ：昭和10年（1935年）

資本金 ：3,000万円

従業員数 ：約430名（2025年5月現在）

事業内容 ：リフォーム事業、不動産仲介・売買事業、LPガス事業、フードサービス事業、産業エネルギー事業、モビリティ事業（keeper）、給湯王事業、ランドリー事業