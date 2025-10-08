株式会社エヌ・ピー・シー、太陽光パネルリサイクル装置の新製品『EVAスクレーパー』を提供開始

株式会社エヌ・ピー・シー

株式会社エヌ・ピー・シー（本社：東京都台東区、代表取締役社長：伊藤雅文）は、太陽光パネルリサイクル装置の新製品「EVAスクレーパー」の提供を開始しました。本製品の導入により、当社のリサイクル装置のラインアップを拡充し、再資源化のさらなる向上を図ってまいります。

新製品の特徴

「EVAスクレーパー」は、当社独自のホットナイフ分離法(R)を用いたガラス分離装置の後工程として使用する装置です。使用済み太陽光パネルからセルシートを分離した後にガラス表面に残るEVA（樹脂）を、特殊なブラシでガラスを割らずに除去します。

- ガラス純度をさらに高め、水平リサイクルの価値を向上

- 1枚あたり約60秒の高速処理を実現

- 電気と圧空エアーのみで稼働可能なシンプル設計

- 除去したEVAを集塵機構で回収

これにより、ガラスを割ることなく不純物を減らし、より高い再資源化を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lD6duUxWsMg ]

背景と意義

海外のガラスメーカーでは、当社ガラス分離装置で分離したガラスがすでに有価で回収され、2024年秋から数百トン規模でリサイクルが進んでいます。国内でも再資源化と価値向上に向けた評価が進んでおり、本装置との組み合わせにより、水平リサイクルの普及拡大とガラスの価値向上を実現します。

装置概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170389/table/4_1_154fa506876e469b6cc9325eb3e093a6.jpg?v=202510090626 ]- 関連特許情報はこちら(https://www.npcgroup.net/solarproduct/dismantling#evascraper)（自社サイト）

当社は、太陽電池製造装置から始まり、太陽電池の受託生産、そして太陽光発電所の検査機器・検査サービスなど、太陽電池に関するあらゆる事業を手がけてまいりました。こうした様々な知見を活かし、太陽光パネルのリサイクルを開始しております。環境に優しい太陽光パネルを、使用後も優しいままで処理し、循環型社会の実現を目指してまいります。

【問合せ先】

株式会社エヌ・ピー・シー 営業部

TEL : 089-946-6605/03-5817-8830

E-Mail : ep.sales@npcgroup.net

https://www.npcgroup.net/

問合せはこちらから :https://www.npcgroup.net/service-inquiry/recycle-inquiry