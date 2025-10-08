国内錠前メーカー初(*1)、電池式顔認証スマートロック「Arc FACE Home」を発売

株式会社ゴール

株式会社ゴール（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長 岸本俊仁、以下「当社」）は、電池駆動のオフライン型顔認証スマートロック「Arc FACE Home」を発売いたします。国内錠前メーカーとして業界初(*1)、乾電池のみで駆動し、配線工事やインターネット回線、スマートフォンアプリが不要で、月額費用もかかりません。顔認証の認証スピードは速く、スムーズに施解錠が可能で、セキュリティ分野における生活の質の向上を実現します。分譲マンション・賃貸マンション・戸建て住宅など、幅広いシーンでご利用いただけます。

■開発背景とゴールの想い

新型コロナウイルスのパンデミックを背景に、ドアノブやハンドル、キーに触れることなく入退室できる「非接触ソリューション」への需要が高まっています。一方で、従来の鍵における「キー紛失のリスク」や「交換コスト」に加え、普及が進むスマートロック市場においても「高コスト」「ネットワーク依存」「複雑なシステム構成」「セキュリティ不安」などの課題が指摘されています。

当社（1914年創業の錠前メーカー）は、「安全・安心、そして利便性を、より手軽に。誰もが安心して利用できる形で提供する」という理念のもと、事業を展開してきました。

このたび、長年にわたり培ってきた錠前の防犯技術に、最新の顔認証システムを融合し、日常における「鍵ストレス」を解消する新製品を開発いたしました。今後も、安全・安心と利便性の両立を実現するソリューションの提供に取り組んでまいります。

■製品特長

電池式オフライン運用

- 単三乾電池×4本（2ロック時は8本）で約1年の電池寿命を実現(*2)

- インターネット接続料、システム利用料、クラウド契約は一切不要

- オフライン運用のため、顔データは端末内でのみ処理。外部への情報漏えいの心配がありません。

- 扉の追加工が不要な「挟み込み取付型」も選択可能。簡単に施工・原状復帰ができます。

ランニングコスト不要・キーレスでの物件管理を実現 【LOPシステム】

- Limited Offline Password（LOP）システム：オフライン時限式暗証番号システム

- 機器へのインターネット接続環境は不要、未来時間で利用可能な時限暗証番号の発行が可能

- 入居者用・業者用と用途に分けて暗証番号を発行できます。鍵の管理負担を大幅に軽減します。

豊富な認証方法＆高い拡張性

- 顔認証／ID-Key認証／暗証番号認証の3種類の認証方法を搭載

- ユーザーモード／管理者モードの2種類から運用方法を選択可能。管理者設定にも対応。

*1 国内主要錠前メーカー、当社調べ (2025年10月8日現在)

*2 解錠動作と施錠動作を1サイクルとして、1日10回操作した場合の計算上理論値につき、当該期間の動作を保証するものではございません。

■具体的な使用シーン

・利用者様視点

- 両手に荷物を抱えて帰宅しても、鍵を取り出すことなく、ボタンを押して顔を向けるだけでスムーズに解錠

- お子さまに鍵を持たせる必要がなくなり、紛失リスクを解消

・物件ディベロッパー様視点

- 内見対応時に、遠隔地からLOPシステムで時限式暗証番号を発行し、現地案内も無人化

- 鍵交換費用や入退去時の管理コストを大幅に低減

- ID-Key(非接触)・顔Keyはそれぞれ最大100件登録が可能（管理者モード時）

マンションやアパートの共用部へ設置可能な顔認証システムとして「Arc FACE Gate」がございます。

製品の詳細資料や導入相談をご希望の方は、当社ホームページよりお問い合わせください。

【株式会社ゴール 会社概要】

会社名 ： 株式会社ゴール

本社所在地 ： 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目16-6

代表者 ： 代表取締役社長 岸本 俊仁

創業 ： 1914年

事業内容 ： ピッキングに強いディンプルキー GP・V18・GV シリンダーをはじめ、 各種扉錠、電気錠、

カードロック、非接触キーリーダーやテンキーなどの各種出入管理装置、防災システムの製造販売

ＵＲＬ ： https://www.goal-lock.com/