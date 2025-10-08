老舗地方食品メーカーの新施策。昭和25年創業の西日本食品工業が、ミス・アジアパシフィック植田明依さんを公式アンバサダーに迎え、自社商品の発信を強化

株式会社Evoliv左から同社代表取締役社長 長田和也 同社公式アンバサダー植田明依さん

熊本県熊本市南区に本社を置く西日本食品工業株式会社(https://hakuchou.co.jp/company/)（熊本県熊本市南区幸田２丁目６－１／代表取締役社長：長田 和也）は、同県内でSNS＆マーケティングを手がける株式会社Evoliv(https://evolivision.studio.site/)（熊本県熊本市北区龍田1-24-8、代表取締役社長：永木 海）と連携し、同県出身で2024年「ミス・アジアパシフィック(アジア1位)」を受賞した植田明依さんを公式アンバサダーに迎え、10月1日(火)に本社にて認定式を執り行いました。

左から同社代表取締役社長 長田和也 同社公式アンバサダー植田明依さん 株式会社Evoliv 永木海

同社は「食で命を育み 子どもたちの明るい笑顔を世界に広げる」という経営理念のもと、半世紀以上にわたり国産春雨の製造にこだわり続けています。伝統的な落下式製法と職人の技を守りながら、代表商品「白鳥印 白川水系春雨」や「国産はるさめスープ太平燕」を製造し、モチモチとした食感やのどごしの良さで多くの家庭に親しまれてきました。

同社商品を手に持つ植田明依さん

本施策では、植田さんを通じて「食育・健康・美容」といった春雨の持つ価値を広く発信し、若い世代や子育て世帯にも新たな魅力を届けていきます。熊本から全国へ地域に根差した食品メーカーとして、新しい挑戦を続けてまいります。

〈アンバサダー紹介〉

植田 明依（うえだ めい）

熊本県出身。2020年に大学を卒業後、私立高校の家庭科教員として勤務。2023年「ミス・クマモト」に選出され、2024年「ミス・インターナショナル日本代表」として世界大会に出場し、Top20入賞および「ミス・アジアパシフィック（アジア1位）」を受賞。現在は宇土市親善大使、熊本県モンバサダーを務め、県内外で熊本の魅力を発信している。

【会社概要】

・会社名：西日本食品工業株式会社

・所在地：〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田２丁目６－１

・代表者：代表取締役社長 長田 和也

・創業：昭和25年

・事業内容：食品製造・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

＜西日本食品工業＞

・担当者：木原

・TEL：096-378-5161

・Email：kenshiro@hakuchou.co.jp

＜Evoliv＞

・担当者：藤川

・TEL：096-285-6426

・Email：info@evoliv.co.jp