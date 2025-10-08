株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元)は、当社注力分野「ITアウトソーシング」の受注が順調に推移し、この度、「ITアウトソーシング」の第4四半期累計売上高が前年同期比17%増となりましたことをお知らせします。

1. 背景

DX化や業務改善のニーズが年々高まる一方、人材不足によって長期的な体制構築が難しい状況が続き、企業が自社内だけでIT全般の管理や統制を行うことが難しくなっています。

こうした背景の中、以下のような効果を狙って、IT関連業務をアウトソーシング化する動きが増えています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/412_1_cc0ee7106b84e36f20498d008be42279.jpg?v=202510090556 ]

当社では、情報システム部門を代行するマネージドサービス、経費精算システム保守・運用のアウトソーシング化など、「ITアウトソーシング」にてお客様の業務効率化・人材不足解消を支援しており、多くのお客様にご好評いただいております。

直近では、情報通信業、製造業、保険業のお客様を中心に業務管理システムの保守・運用に関するアウトソーシング化の受注が順調に推移し、「ITアウトソーシング」の第4四半期累計売上高は、前年同期比で17%増加しました。

引き続き、当社がこれまで培ってきた「ITアウトソーシング」の実績を活かし、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供し、業務効率化・人材不足解消への取組みに貢献してまいります。

2. 「ITアウトソーシング」の特徴

当社の注力分野である「ITアウトソーシング」は、情報システム部門の代行やシステム基盤の運用・保守などを通して、企業のビジネス課題を解決するサービスです。

当社が長年の実績で培った技術力やノウハウ、さまざまな企業規模に対応する柔軟な人員構成や契約形態で、人員不足対策や業務効率化・ローコスト化などのIT全般の統制をお客様とともにお客様の立場でサポートします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/412_2_df86df8a7944ae4812e403276554ea55.jpg?v=202510090556 ]

※ 「ITアウトソーシング」の詳細情報 ： https://www.needswell.com/service/itoutsourcing/

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com