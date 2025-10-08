千葉科学大学、公式Webサイトを全面リニューアル公開

千葉科学大学

千葉科学大学は、このたび公式Webサイトを全面リニューアルし公開いたしました。

本リニューアルは、大学の教育・研究・地域連携の取り組みをよりわかりやすくお伝えし、受験生・在学生・卒業生・地域の皆さまにとって利用しやすい情報発信の拠点となることを目指しています。

ドローンムービーを使用した壮大なトップ画面

千葉科学大学のリニューアルした公式サイトはこちらから

https://www.cis.ac.jp/

※環境によって一時的に旧サイトが表示される可能性がございます

千葉科学大学について

千葉科学大学は、関東最東端・銚子市に位置し、豊かな自然環境とともに歩む大学です。薬学・危機管理・看護の3学部を擁し、地域や社会と連携しながら実践的な学びを展開しています。太平洋に面した立地を活かし、臨場感あふれるフィールド体験や地域協働プロジェクトを通じて、「地域に根ざし、世界に羽ばたく」人材育成を進めています。

今回のWEBサイトリニューアルのポイント

情報へのアクセス性向上

受験生・在学生・保護者・地域の方など、利用者ごとのニーズに応じて情報を探しやすく整理しました。

銚子の魅力を伝えるデザイン

海や風を感じるキャンパス風景を写真や動画で表現し、臨場感のある大学生活をイメージできる構成としました。

特色ある学びを発信

プロジェクト学習や実践的な授業、国際交流など、千葉科学大学ならではの教育・研究の取り組みをタイムリーに紹介していきます。

今後の展開もご期待ください

今回のWebサイトリニューアルは、千葉科学大学が進める「リブランディングプロジェクト」の一環で進められてきました。本学では、従来の広報の枠を超え、学生や地域、社会とのつながりを強めるための新しい発信を展開しています。

リブランディングプロジェクト

これまでに、制作途中の姿をあえて公開した特設ティザーサイトやデモサイト、学生の挑戦を熱く描いた特設Webサイト「CIS熱血学園」などを公開してきました。さらに、銚子の空や海を舞台にしたドローンムービー、大学の想いを凝縮したコンセプトムービーも制作し、多様な形で千葉科学大学の魅力を発信しています。

第1弾企画

特設ティザーサイト(https://www2.cis.ac.jp/project/)

公開リニューアルデモサイト(https://www2.cis.ac.jp/)

第2弾企画

特設WEBサイト「CIS熱血学園」(https://www.cis.ac.jp/syugyou/index.html)

第3弾企画

ドローンムービー(https://www.youtube.com/watch?v=p6E10wNajhE)

コンセプトムービー(https://www.youtube.com/watch?v=S6-1_WGhdKw)

今回のリニューアルサイト

千葉科学大学 ホームページ(https://www.cis.ac.jp/)

※環境によって一時的に旧サイトが表示される可能性がございます

今後の展開

今回のリブランディングプロジェクト・リニューアル公開を皮切りに、各学科や学内からの発信内容や、受験生のための特集コンテンツを順次公開予定です。

今後も千葉科学大学は、Webサイトを通じて「学びの魅力」と「地域とともに歩む姿」を発信し続けてまいります。

今後も内容の充実を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。