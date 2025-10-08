第22回東京国際ミュージック・マーケット（22nd TIMM）ショーケースライブ出演者を発表

一般財団法人日本音楽産業・文化振興財団

東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）は、日本音楽の海外進出を主目的に国内外の音楽業界関係者が一堂に会するイベントで、22回目の開催となる今年のTIMMも昨年同様キャッチコピーに“GO GLOBAL”を掲げ、会場となる日本のポップカルチャーの聖地の一つ「音楽の街」渋谷にて11月4日～6日の3日間、TIMMのメインプログラムである商談会・ネットワーキング、ショーケースライブ、ビジネスセミナーを開催いたします。

本日発表するTIMMのショーケースライブは、海外展開を視野に入れたアーティストの生のパフォーマンスを海外バイヤーやキュレーター等の音楽業界関係者に披露する場として毎回好評を得ており、更に今回もアジア各国・地域のアーティストが出演する“YouTube Music Nights Presents ASIA DAY”も実施し、日本と海外の音楽交流を促進するべく、YouTubeと連携して参ります。

なお、本ライブは業界関係者向けのショーケースライブですが、一般の方もチケット購入により観覧が可能です。

本ライブの詳細やチケットの発売情報に関しては、下記概要、もしくはTIMM公式サイトをご参照ください。

＜第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM） TIMMショーケースライブ 概要＞

日程 ： 11月4日（火）～6日（木）

時間 ： 開場 17:00（予定）／開演 18:00（予定）

会場 ： Spotify O-EAST

※11月6日（木）は 「TIMMショーケースライブ YouTube Music Nights Presents ASIA DAY」

●DAY1／11月4日（火）※50音順

・CYNHN

・高嶺のなでしこ

・TOKYO GROOVE JYOSHI

・夢限大みゅーたいぷ

・REIRIE

●DAY2／11月5日（水）※50音順

・a子

・CiON

・冨岡 愛

・luv

・ラナメリサ

●DAY3／11月6日（木）※アルファベット順

～YouTube Music Nights Presents ASIA DAY～

・Bernadya【インドネシア】

・Celine Wanyi【香港】

・KAKI ACRYLIC【台湾／GMA】

・KISS OF LIFE【韓国】

・Regina Song【シンガポール】

・Rol3ert【日本】

・WOLF HOWL HARMONY【日本】

Photo by Haffiyan Faza

【一般入場チケット発売について】

チケット料金：オールスタンディング \6,000（税込）、 ドリンク代別

＜オフィシャル先行（抽選）＞

チケットURL： https://eplus.jp/timmjp/

2025年10月9日（木）12:00 ～ 10月16日（木）23:59

＜一般発売（先着）＞

チケットURL：https://eplus.jp/timmjp/

2025年10月24日（金）21:00 ～ 公演日当日18:00まで

●イープラス HP：https://eplus.jp/

※出演者に関しては、追加、変更になる場合がございます。その際はTIMM公式サイト等でお知らせいたしますので予めご了承ください。

※最新情報はTIMMオフィシャルサイト（https://www.timmjp.com/）にてご確認ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（JMCE）TIMM事務局

timmoffice@jmce.or.jp