3Dモデラー竹流氏、メタバースクリエイターズ参画 VTuberむさしまる氏の3Dモデル制作も担当

株式会社メタバースクリエイターズ

株式会社メタバースクリエイターズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：若宮和男、以下「当社」）は、VRChat向けの衣装やアバター制作で活躍する3Dモデラー・竹流氏が、当社のクリエイターとして参画したことを発表いたします。

■ 3Dモデラー竹流氏の参画について

株式会社メタバースクリエイターズは、メタバースの第一線で活躍するトップクリエイターを厳選してメンバーに迎え、世界を席巻する日本発のメタバースコンテンツを創出しています。

当社は2025年1月より、クリエイターの活動を継続的に支援する「クリエイタープログラム」を展開しています。毎月定額の制作サポート費や売上シェアに加え、制作面でのアドバイスやプロモーション支援を通じ、クリエイターが安心して新しい表現に挑戦できる仕組みを提供しています。

竹流氏はプログラム開始当初から、クリエイター活動と並行して編集チームとしても参画し、多数の人気作品を発表・プロデュースしてきました。特に、Xでも盛り上がりを見せる「#VRCメンズ服」企画は同氏の発案によって始動し、メタバースクリエイターズのBOOTHにおける主力ジャンルのひとつとなっています。

こうした実績と企画力等を踏まえ、この度メタバースクリエイターズのメンバーとして参画をいただくこととなりました。

■ NORTHEPTION所属VTuber むさしまる氏の3Dモデルを担当

参画後すぐに、NORTHEPTION所属のVTuber・むさしまる氏の3Dモデル制作を担当。Live2Dで表現されてきた愛らしさを、豊富な経験を活かして3Dモデルに再現しました。今後はメタバースクリエイターズ発のオリジナルコンテンツはもちろん、こうした企業案件などの制作でご活躍いただきます。

＜むさしまる氏について＞

NORTHEPTION 5周年記念オーディションで総勢100名を超える応募の中から選出されたメンバー。ストグラ（グランドセフトオートVのストリーマーサーバー）にも参加し、活躍中。今後はゲームに限らず、メタバースや歌など新たな領域にも挑戦し、幅広い活躍が期待される。

X（旧Twitter）：https://x.com/maru_18sai

YouTube：https://youtube.com/@maru_18sai

Twitch：https://twitch.tv/maru_18sai

「NORTHEPTION」HP：https://northeption.com/

■ 竹流氏コメント

メタバースクリエイターズを初めて知ったときから「クリエイターとして参加したい！」とずっと思っていましたので、夢がかなったようでとても嬉しいです。

とはいえ、これはまだ夢の一歩でしょうから、これからも努力して色んな方に喜んでいただけるものを作っていきたいです。頑張ります！

竹流氏インタビュー記事(https://note.com/metacre/n/n716c7f10d3cb)

■ クリエイタープログラムについて

当社が展開する「クリエイタープログラム」は、毎月定額の制作サポート費の支払いと売上の分配を行いながら、制作面のアドバイスやプロモーション支援を行うことで、クリエイターをサポートするプログラムです。得意分野のアイテム制作や、これから挑戦したいアイテムの制作をして、人気クリエイターへのステップアップを目指していただけます。

本プログラムは今後も新たな才能を発掘・育成し、日本から世界へ挑戦するクリエイターを輩出してまいります。

クリエイタープログラムは新たな参加クリエイターを募集しています。

応募はこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc33XlxrMr7D2ktMwH6o2XLcKU43u_rM0KY9PrdDuu8_16qWg/viewform)

■ メタバースクリエイターズについて

メタバースクリエイターズは、クリエイターの成長を支援し、企画から開発まで並走しながら、日本のクリエイターが生み出すコンテンツをグローバルに発信しています。

VRChatやRobloxなど多様なメタバースにおいて、作品づくりからプロモーションまで一貫したサポートを行い、日本発メタバース文化を世界のカルチャースタンダードの実現に挑み続けます。

社名： 株式会社メタバースクリエイターズ

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23-4 桑野ビル2階

代表取締役：若宮和男

事業内容：

メタバースクリエイターのプロデュース及びマネージメント

メタバースコンテンツの企画、制作、販売、配給、配信

著作権その他の知的財産権の取得、管理

設立： 2023年4月3日

HP：https://metaverse-creators.tokyo/