世界最高水準の審美歯科素材「削らないジルコニアLa Briller」認定医制度普及に向けた第２回公式セミナーを開催

大河実業株式会社

大河実業株式会社のグループ会社であるナノイズムジャパン株式会社（代表取締役：何軍）は、次世代型審美歯科素材「削らないジルコニアLa Briller」 に関する認定制度の普及と歯科医療従事者の臨床技術向上を目的として、La Briller 第2回公式認定医セミナーを開催します。

【開催概要】

■名称：第２回 La Briller公式認定医セミナー

■日時：2025年１１月9日（日）13:00～16:３0

■会場：東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーN館11階

トラストシティ カンファレンス 丸の内 Room5

■対象：歯科医師

■参加費：100,000 円（税込）（事前申込制／定員制）

※歯科医師1名につき、歯科衛生士1名まで無料でご参加いただけます

■主催：ナノイズムジャパン株式会社

セミナー内容

第一部 La Brillerの技術開発と臨床的優位性

第二部 スキャンテクニックのポイント

第三部 ボンディングシステム 理論と操作手順

講師

江藤 一洋 先生 日本歯科医学会 前会長

松永 泰典 先生 医療法人社団藤弘会理事長／九州大学大学院臨床教授

森脇 鉄也 先生 フォレスト歯科・矯正歯科北千住マルイ 院長

松永 江里加 ナノイズムジャパン株式会社

本セミナー修了者には専用スターターキットの贈呈とLa Briller認定証書を授与いたします

お申し込みフォーム：https://nanoism.co.jp/seminar/

次世代審美歯科素材「La Briller」とは？

「La Briller」(ラブリエ)は、ミクロレベルで精密に３D造形された薄型ジルコニア素材で、従来のベニア治療と比較して低侵襲・高審美・高耐久を実現。光学解像度が高い３Dプリンターで造形されるため、厚みや形・長さも高精度で再現できることが特徴。そのため、健康な歯を極力削ることなく、貼るだけで自然な美しさを提供できます。

痛みがほとんどなく、治療回数も少ないことから既に著名な歯科医をはじめ、都内を中心とした先進クリニックで導入が進んでおり、患者満足度の高い治療として注目されています。