所沢市内の県立高校にバスケットボールを寄贈しました～埼玉県内の学校へバスケットボールを寄贈する「WILD POWER PROJECT」～
このたび、株式会社タカヤマ（所沢市）が埼玉県所沢市の県立高校にバスケットボール56球を寄贈いたしました。
株式会社タカヤマ 代表取締役 齊藤康祐様 コメント
弊社は埼玉県所沢市を発祥とし、長きに渡り環境保全事業を展開してまいりました。「人と環境の未来をつなぐ」企業としてお客様満足度を高め、次世代へ快適な環境を残していく為に日々業務にあたっています。
この度、地域の子ども達の未来を応援されているさいたまブロンコス様の想いに共感し、所沢市内で活躍されている県立高校バスケットボール部の皆様へボールを寄贈させていただく事となりました。バスケットボールを通じて高校生の皆様が日々努力され、夢に向かって成長していく為の一助になればと思っております。弊社は地域の皆様とともに更なる発展を目指します。
◆会社概要
会社名：株式会社タカヤマ
代表者：代表取締役 齊藤康祐
本社所在地：埼玉県所沢市南永井37-9
URL ： https://www.takayama.org(https://www.takayama.org)
今後もパートナー企業の皆さまとともに未来を担う子どもたちを応援していきます。同取組にご関心のある企業は以下までお問合せください。
official@broncos20.jp
■さいたまブロンコスについて（https://broncos20.jp/）
運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）
所在地：〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目1番20号
代表者：代表取締役 福田 剛紀 ／ 小竹 克幸
さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動するB3リーグ所属の男子プロバスケットボールチーム。
Bリーグの前進であるbjリーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献できるクラブチーム作りを目指し再始動。
チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じてTHE SAITAMAを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。
