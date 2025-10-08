何人活用しても、月額5万円。プロ人材と直接つながる「プロ人材クラウド by CARRY ME」を正式リリース！

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー」を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、累計16,000名以上のプロフェッショナル人材と企業を直接つなぐ新サービス『プロ人材クラウド by CARRY ME』を2025年9月に正式リリースいたしました。

従来のエージェント依存型の採用とは一線を画し、紹介手数料ゼロで「何人活用しても、月額5万円。」ダイレクトマッチング型の人材採用が可能となります。

サイトURL：

https://carryme.jp/procloud/lp001/

▪️サービス開発の背景

～労働力不足×高騰する採用コストに、新たな選択肢を～

日本全体の労働人口減少により、企業にとって「優秀な人材の確保」は年々難易度を増しています。 中堅企業においても、従来の求人媒体や転職エージェントを活用する採用手法では、コストと時間が膨らむ一方で、マッチング精度に課題を感じる企業が少なくありません。

こうした社会背景のもと、私たちは「コストを抑えながら、より柔軟で自律的な採用」を実現するための仕組みとして、「プロ人材クラウド by CARRY ME」を開発しました。

▪️「プロ人材クラウド by CARRY ME」とは？

～紹介手数料ゼロで、16,000人のプロと直接契約できる人材マッチングSaaS～

「プロ人材クラウド by CARRY ME」は、累計16,000名以上のフリーランス・副業・起業家人材が登録するデータベースから、企業自らが条件検索・チャットを通じて直接アプローチができるSaaS型の人材マッチングプラットフォームです。

主な特徴：

・紹介手数料ゼロ・年額60万円の定額制

・求人票の作成・公開・管理が可能

・気になる人材に直接チャットでスカウト

・「課題解決実績」から人材を検索

・正社員化しても手数料0円

SaaS型だからこそ、柔軟に・スピーディに・何人でも採用できる世界を実現します。

▪️想定される活用シーン

中堅企業が抱える「特定領域のリソース不足」や「短期プロジェクトの即戦力確保」などに対し、以下のような活用シーンが想定されます。

▪️他の人材サービスとの違い

- マーケティング領域： SNS広告のプロに週2稼働で依頼し、広告CPAが1/3に- 事業開発領域： 新規事業の立ち上げに、過去に成功経験のある起業家人材を活用- 営業領域： 代理店立ち上げの伴走支援を、営業顧問人材に依頼 など

従来のエージェント型サービスでは、採用までに時間と手数料がかかり、スピード感やコスト効率に課題がありました。一方「プロ人材クラウド by CARRY ME」は、企業が自ら人材を探し、直接アプローチ・契約できるダイレクトマッチング型。紹介手数料ゼロ・定額制の仕組みにより、柔軟かつスピーディな採用活動を可能にします。

▪️代表メッセージ

キャリーミーには、1.6万人の「プロ人材」の登録者がいます。

プロ人材は「優秀だから独立して、起業家やフリーランスなどとして、出社も含めて業務委託契約で稼働できる」専門人材です。

キャリーミーは9年間、プロ人材を審査し続けており、非常に優秀なプロ人材の稼働が、まだ「余り気味」という現状があります。

累計3000社以上にプロ人材を活用頂けていますが、プロ人材の登録者は増加の一方です。

この傾向はキャリーミー創業の2016年から2025年現在まで全く変わらず、「優秀な人材不足」という企業の現状と、「優秀な人材の稼働が余っている」というキャリーミー登録者の実情を考え、今回、「プロ人材クラウド」として、優秀なプロ人材１．６万人のプラットフォームを開放することにしました。

これにより、法人の人材不足という課題だけでなく、そのほか様々な法人の経営課題や実行課題まで広く解決されることを期待しています。

▪️ご利用の流れ

- お問い合わせ・ヒアリング- 無料トライアルアカウントの発行（2週間）- 正式契約お問い合わせ・トライアル申込

▼サービス詳細・資料請求・無料トライアルはこちら

https://carryme.jp/procloud/lp001/

【お問い合わせ窓口】

メール：sales@carryme.jp

フォーム：https://carryme.jp/procloud/lp001/

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」