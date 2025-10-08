【東京グレートベアーズ】「TOKYO UNITE」へ新規加盟のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、このたび東京をホームタウンとする15のスポーツチームチーム・団体で構成する「TOKYO UNITE（東京ユナイト）」に新たに加盟することとなりましたのでお知らせいたします。「TOKYO UNITE」にバレーボールチームが加盟するのは初めてです。

東京グレートベアーズはこれまで「TOKYO UNITE」の活動に賛同し、小学生向けスポーツ体験イベント「キッズスポーツフェス」などへ参加してまいりました。今回の加盟により、さらに各チーム・団体と連携し、東京におけるスポーツの発展やスポーツをとおした社会貢献を推進してまいります。

■TOKYO UNITE 概要

2022年に発足した、東京をホームタウンとするスポーツチーム・団体が協力し合い、新たな価値を生み出すことを目的とした、社会イノベーションおよび相互マーケティングプロジェクト。

加盟チーム・団体（順不同）

日本相撲協会、読売ジャイアンツ、FC東京、サンロッカーズ渋谷、アルバルク東京、東芝ブレイブルーパス東京、東京ヤクルトスワローズ、リコーブラックラムズ東京、東京ヴェルディ、東京サントリーサンゴリアス、日テレ・東京ヴェルディベレーザ、FC町田ゼルビア、木下マイスター東京、東京フロッグキングス、ジークスター東京

ホームページ：https://www.tokyo-unite.jp/

■東京グレートベアーズ 代表取締役 久保田健司 コメント

このたび私たち東京グレートベアーズは「TOKYO UNITE」の一員として活動に参加させていただくこととなりました。

「東京と共に」という活動方針を掲げている私たちといたしましては、「TOKYO UNITE」の様々なプロジェクトに加盟チーム・団体のみなさまとともに参加できることを嬉しく思います。

東京のスポーツ文化の新たな担い手として、バレーボールを通じて今まで以上にスポーツに触れる機会を増やし、スポーツを身近に感じていただけるよう活動してまいります。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/