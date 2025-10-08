【東京グレートベアーズ】近藤蘭丸選手 新規選手契約のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、近藤蘭丸選手（明治大学4年）と2025-26シーズンの新規選手契約締結、及び2026-27シーズンの加入内定が決定いたしましたので、お知らせいたします。尚、チームへの合流は2025年12月頃を予定しております。

■近藤 蘭丸（こんどう・らんまる）選手プロフィール

【ポジション】セッター

【 生年月日 】2003年10月22日（21歳）

【 出 身 】福岡県北九州市

【身長／体重】178cm／70kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】東福岡高校→明治大学（在学中）

【背番号】32

■近藤 蘭丸 選手コメント

このたび、東京グレートベアーズへ入団することになりました、近藤蘭丸です。

これまで支えてくださった方々への感謝を胸に、バレーボール選手としても、人としても成長できるよう努力してまいります。

また、チームの勝利に貢献し、ファンのみなさんに熱いプレーを届けられるよう、一戦一戦全力で戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。

■カスパー・ヴオリネン監督 コメント

我々は近藤選手を長い間注視してきました。実際に話をした際、若いながらもゲームに対する深い理解を持っていることに気づきました。若手選手でこれほど成熟した考え方を持っているのは稀なことです。さらに、近藤選手はバレーボールを心から愛しており、プレー中に見せる情熱や笑顔は、クリエイティブでポジティブなエネルギーをチームにもたらしてくれます。グレートベアーズに加入することで、同じようにバレーボールを愛する仲間と情熱を分かち合い、大きなシナジーを生み出してくれると信じています。加えて、彼は非常に技術に優れたセッターであり、プレッシャーのかかる場面でも強さを発揮します。今後さらに努力を重ねることで、プロの舞台で大きな選手へと成長していく可能性をとても感じます。近藤選手をチームに迎えることを誇りに思います。

We have followed Kondo very closely already long time. When I have talked with him, I have realized that he has deep understanding of the game even as a young age. It is quite rare to see young player with mature mindset. Secondly, Kondo seems to love volleyball. Passion towards our sport and smile while playing is something that gives room for creativity and positive energy. When joining Greatbears, Kondo can share his passion with other people who also loves volleyball, so I think this can create synergy. Last but not least, he is very skillful setter and strong under pressure. These qualities make him potentially big player in professional level if and when he is ready to work extremely hard. I proudly welcome him to join our team.

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/