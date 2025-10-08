【紀ノ国屋】30色の「コンパクトバッグ」発売記念フォロー&リポストキャンペーン実施中

株式会社紀ノ國屋

https://www.super-kinokuniya.jp/f/repost-campaign-202510

株式会社紀ノ國屋は、2025年10月8日（水）より、「コンパクトバッグリポストキャンペーン」を開催いたします。


キャンペーン期間中に、InstagramまたはXでフォロー＆リポスト（リツイート）して応募いただいた方の中から、抽選で合計12名様に紀ノ国屋 コンパクトバッグをプレゼント。日常のお買い物やお出かけにぴったりなバッグが当たるチャンスです！ぜひふるってご応募ください。



■キャンペーン開催概要


【キャンペーン期間】


第1弾：2025年10月8日 (水) ～ 10月31日 (金)


第2弾：2025年11月17日 (月) ～ 12月10日 (水)


※キャンペーンは予告なく終了する場合があります。



【プレゼント内容】


紀ノ国屋 コンパクトバッグ（カラー：ランダム）


総計12名様（2期間合計）


　[A] Instagram フォロー＆リポスト：各期間　3名様


　[B] X フォロー＆リツイート：各期間　3名様



【応募方法】


下記[A] ・[B]いずれかの方法で応募いただけます。



[A] Instagramで応募


1. 公式Instagramアカウント「@kinokuniya_super」をフォロー


2. 「30色コンパクトバッグリポストキャンペーン」の投稿をリポスト



[B] Xで応募


1. 公式Xアカウント「@S_kinokuniya」をフォロー


2. 「30色コンパクトバッグリポストキャンペーン」の投稿をリツイート



【結果発表】


当選者にはInstagramおよびXのDMでご連絡いたします。



【賞品発送】


第1弾：2025年11月中


第2弾：2025年12月中


※当選発表は賞品発送をもって代えさせていただきます。



【公式Instagramアカウント】


https://www.instagram.com/kinokuniya_super



【公式Xアカウント】


https://x.com/S_kinokuniya



【キャンペーン詳細】


https://www.super-kinokuniya.jp/f/repost-campaign-202510


■紀ノ国屋公式オンラインストア


https://www.super-kinokuniya.jp/


■コンパクトバッグ商品ページ


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/30color-compactbag


■紀ノ国屋ホームページ


https://www.e-kinokuniya.com/