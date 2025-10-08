[名古屋版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 小幅な低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年9月度の名古屋市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年10月号名古屋」を公表します。

※1：主要エリア＝名古屋市名駅エリア・栄エリア・伏見エリア

※調査時点：2025年9月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

伏見エリアの大型ビル「（仮）名鉄丸の内一丁目ビル」が着工した。ルーフテラスやベランダコーナー等の共用部も充実しており、2027年6月の竣工を目指している。2026年は大規模ビルが相次いで供給されるものの、2027年は低水準の供給量に止まる見込みだ。足元では新築ビルへ移転するテナントの二次空室も限定的な水準に止まっており、貴重な開発計画として移転を検討するテナントの注目を集めるとみられる。(名古屋支店長 妹尾哲也)

名古屋市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 小幅な低下 優良な既存ビルで品薄感が強まる

空室率は前月比マイナス0.08ポイントの3.13％となり、小幅に低下した。主要エリアの築浅ビルを中心に、立地やビルグレード改善目的の需要で空室消化が進んでいる。エリア別の「名駅」、規模別の「大規模」はともに1％台が目前に迫っている。潜在空室率は前月比マイナス0.06ポイントの4.85％となり、3ヵ月ぶりの低下となった。

主要エリアでは新築・築浅ビルや好立地の優良な既存ビルで募集床の品薄感が強まっている。

＜空室率＆潜在空室率＞

名古屋市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 前月から小幅な上昇 12,000円／坪台後半での動きが続く

募集賃料は前月比プラス26円／坪の12,719円／坪となった。前月から小幅な上昇で、12,000円／坪台後半での動きが続いている。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜名古屋市 規模別 空室率＞

＜名古屋市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。最適なワークプレイスの検証・提案から、賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介、プロジェクト遂行に不可欠なマネジネント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。