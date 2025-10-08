[札幌版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月から小幅な上昇

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年9月度の札幌市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年10月号札幌」を公表します。

※1：主要エリア＝札幌市南口エリア・北口エリア・大通エリア

※調査時点：2025年9月末現在および各年12月31日時点

支店長の視点

「ヒューリックスクエア札幌」の2期工事が9月に竣工した。札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）に直結し、地上20階建てのオフィス・ホテル・商業施設からなる複合ビルとなっている。移転を検討するテナントの注目度は高く、内定および成約が順調に進んでいる。南口エリアはオフィス需要が強く、同じ駅前通り沿いに来年竣工予定の「THE VILLAGE SAPPORO」もテナント誘致が進むとみられる。(札幌支店長 滝口恵貴)

札幌市 大規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月から小幅な上昇 拡張等の前向きな移転需要が中心

空室率は前月比プラス0.08ポイントの3.45％と、前月から小幅に上昇した。新築ビルへ移転したテナントの二次空室や部分解約により現空床が生じた一方、周辺エリアから主要エリアへの移転等で空室が消化されている。潜在空室率は前月比プラス0.42ポイントの5.12％だった。

業種や面積帯を問わず拡張等の前向きな移転需要が中心となっており、年末までの移転を目指すテナントの動きが増えている。

＜空室率＆潜在空室率＞

札幌市 大規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 4ヵ月連続の上昇 統計開始以来の最高値更新が継続

募集賃料は前月比プラス4円／坪の12,967円／坪と、前月からわずかな動きながらも4ヵ月連続の上昇となり、統計開始以来の最高値更新が継続している。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜札幌市 規模別 空室率＞

＜札幌市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

