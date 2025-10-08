[仙台版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 前月からほぼ横ばい

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年9月度の仙台市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年10月号仙台」を公表します。

※1：主要エリア＝仙台市駅西エリア・駅東エリア

※調査時点：2025年9月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

大規模ビルの空室率は東京23区・大阪市・名古屋市・札幌市で2～3％台の低水準にある一方、仙台市は６％台と比較的高水準にある。背景には、一部の新築・築浅ビルに加えて、取壊し予定のビルでまとまった面積の空室があることが挙げられる。足元の需要は堅調で成約に向けた話が進んでいる区画も多く、現場での実感よりも空室率が高くなっている点には留意する必要がある。(仙台支店長 関根洋一)

仙台市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 前月からほぼ横ばい 需要は幅広い業種で堅調

空室率は前月比マイナス0.02ポイントの6.14％となり、前月からほぼ横ばいだった。貸止めになっていたビルでの募集再開により現空床が生じた一方、周辺エリアからの移転や館内増床で空室が消化され、前月からはわずかな動きに止まっている。潜在空室率は前月比マイナス0.05ポイントの7.32％だった。

オフィス需要は幅広い業種において堅調で、館内増床で成約するケースも引き続き多い。

＜空室率＆潜在空室率＞

仙台市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 11ヵ月ぶりで小幅な下落 12,000円／坪台前半で推移

募集賃料は前月比マイナス40円／坪の12,298円／坪となった。11ヵ月ぶりで下落したものの小幅な動きに止まり、12,000円／坪台前半で推移している。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜仙台市 規模別 空室率＞

＜仙台市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。最適なワークプレイスの検証・提案から、賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介、プロジェクト遂行に不可欠なマネジネント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。