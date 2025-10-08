お客様へ感謝の気持ちの大キャンペーン！『祝・創業120周年！日本旅行大感謝祭』を開催

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は創業120周年を記念して、明日10月9日（木）15：00より公式ホームページでお客様向けの大キャンペーン『祝・創業120周年！日本旅行大感謝祭』を実施します。

日本旅行は、2025年11月1日に創業120周年を迎えます。お客様へ120年間の感謝を込めて、公式ホームページでお得なキャンペーンを実施いたします。旅行がお得に予約できるクーポンの配布、ガラポンくじやプレゼントが当たるSNSキャンペーンなど、お楽しみが盛りだくさん！お楽しみ企画は明日から第1弾～第4弾まで開催します。

■ キャンペーン概要 ■

〔第1弾：10月9日（木）15:00～11月20日（木）〕

キャンペーンページ内で日本旅行会員ならどなたでも使うことができるクーポンの配布をスタート

〔第2弾：10月15日（水）～10月21日（火）〕」

LINEでのプレゼントキャンペーン

〔第3弾：10月24日（金）～11月20日（木）〕

InstagramやXでのプレゼントキャンペーン

〔第4弾：10月27日（月）～31日（金）〕

最大2万円分クーポンも！割引クーポンが120名様に当たる「ガラポンくじ」を開催（※条件あり）

※キャンペーンの詳細は、明日10月9日（木）15:00より公開されるキャンペーンページにてご確認ください。

「祝・創業120周年！日本旅行大感謝祭」 キャンペーンページ

https://www.nta.co.jp/cpn/campaign/120/