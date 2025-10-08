『18TRIP』より、フレグランスが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『18TRIP（エイティーントリップ）』とは、2024年5月23日にリリースされた、リベル・エンタテインメントとポニーキャニオンのタッグでおくる完全新作オリジナルアプリゲーム。近未来の横浜「HAMA18区」を舞台にした、《旅》がテーマの“おもてなしアドベンチャー”となっています。ゲームのみならず、2025年4月には作品初の大型リアルイベント「18TRIP presents “HAMAツアーズ全体会議”」が開催されるなど、高い熱量で支持される大人気作品です。

本作より、新商品が登場です。

「HAMA18区」を担当する各区長たちをイメージしたフレグランスが初登場！

それぞれこだわりの調香を楽しめる魅力たっぷりのアイテム。班ごとに異なるボトルデザインで、お部屋に飾っても楽しめます。

香りの詳細は特設ページからご確認いただけます！

こちらの商品の受注期間は2025年9月13日(土)～10月26日(日)まで。ムービック通信販売でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/18trip-fragrance.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

フレグランス

【価格】

各7,000円（税込）

【サイズ】

朝班：約3.9×8.9×奥行3.9cm

昼班：約4.0×7.9×奥行4.0cm

夕班：約3.1×10.6×奥行3.1cm

夜班：約2.8×10.9×奥行2.8cm

【仕様】

本体：ガラス製

ラベル：フルカラー印刷

内容量：30ml

【受注期間】

2025年9月13日(土)～2025年10月26日(日)

【発売日】

2026年3月上旬頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)18TRIP PROJECT

■『18TRIP』公式サイト：https://18trip.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。