【外貨を稼ぎ、日本の未来を創る】株式会社Gaika、クラウドファンディングを開始

株式会社Gaika



株式会社Gaika（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本大地）は、初の海外事業を推進するため、クラウドファンディングを開始いたしました。

Gaikaは「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る。」をミッションに掲げ、100％海外市場で収益を生み、その利益を日本に還流させる仕組みの構築に挑戦しています。今回のプロジェクトは、オーストラリア・ブリスベンでの事業展開を通じて、このビジョンを実現する第一歩となります。

▶ クラウドファンディングページ：

https://camp-fire.jp/projects/876592/view

プロジェクト概要

日本各地に根づく伝統工芸品や特産品を世界へ届け、新たな市場を切り拓くことで外貨を獲得します。単なる輸出ではなく、日本文化の価値をグローバルに広げ、生産者の持続的な販促活動を後押しすることで、「地域の未来」と「日本の未来」の両方を支えていきます。

また、同時並行でグローバルに深刻化する衣類廃棄問題に挑むため、古着の回収・リサイクル事業を展開します。留学生やワーキングホリデー滞在者が気軽に衣類を循環できる仕組みを築くことで、利便性を高めつつ、廃棄物の削減、環境負荷の低減、地域社会への還元を実現。ブリスベンから始まるこの取り組みを通じて、

日本文化と地球環境という二大課題に挑み、未来へとつながる持続可能なモデルを提示していきます。

Gaika創業の背景

現在の日本の経常黒字は、過去に積み上げた資産収益に依存しており、現役世代が海外で新たな価値を創出できているとは言い難い状況です。また「デジタル赤字」は年々拡大し、2024年には年間6.5兆円に達し、経済産業省は2035年には最大45兆円に膨らむ可能性を指摘しています。

こうした危機感から、Gaikaは「内需だけではなく海外からも稼ぐ国」への再構築を掲げ、若い世代が先頭に立って挑戦するプロジェクトを立ち上げました。

クラウドファンディング概要

目標金額：120万円

期間：2025年10月11日～11月末

資金用途：店舗運営費用、プロダクト開発費用（CAMPFIRE手数料を除く）

募集方式：All-in方式（目標未達でも実行）

リターンとしては以下を予定しています。

・Gaikaからの感謝メッセージ

・現地からのお礼動画

・オンライン「関係者総会」への招待

・HP・SNSでの支援者掲載

・海外調査アンケートの実施 など

代表コメント

株式会社Gaika 代表取締役社長 兼 CEO 坂本大地

「外貨を稼ぐ挑戦を“評論”ではなく“実践”として示すために、最初の一歩を踏み出しました。若い世代が動かなければ未来は変わらない。その思いで仲間とともに立ち上がった挑戦です。クラウドファンディングを通じて、このムーブメントに多くの方に参画いただけることを願っています。」

会社概要

会社名：株式会社Gaika（Gaika Inc.）

設立：2025年7月

代表者：代表取締役CEO 坂本 大地

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

事業内容：外貨獲得型ビジネスの企画・運営／海外ブランド開発／法人向け事業支援 ほか

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Gaika

Email：info@gaika-inc.com

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site/