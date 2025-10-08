日本テクトシステムズ・EPNextS・オトバンク、シニアの新健康習慣を提案する取り組みを発表

日本テクトシステムズ株式会社

株式会社ディー・エヌ・エー（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡村 信悟）の子会社、日本テクトシステムズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：生田目 知之、以下、「日本テクトシステムズ」）、 株式会社EPNextS（本社：東京都新宿区、代表取締役：長岡 達磨、以下、「EPNextS」）、および株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下、「オトバンク」）は、2025年9月17日（水）にシニア世代に向けた新しい健康習慣を提案する共同の取り組みのキックオフイベントとして、「聴く・動く・測る」プログラム発表会を開催いたしました。

■ 概要

本取り組みは、「オーディオブックを聴きながら運動することで、脳の血流が活性化し、認知症予防トレーニングと同等の効果が得られる可能性がある」と報告された研究成果*1を背景にスタートしました。具体的には、

・ オーディオブックサービスによる“聴く”

・ 運動器具を活用した“動く”

・ 認知機能チェックツールによる“測る”

という3つの要素を組み合わせることで、シニアの健康寿命の延伸や認知機能低下への備えを支援する、新たな取り組みです。

EPNextS・オトバンク・日本テクトシステムズの3社が力を合わせ、さらに今回の発表会の協賛企業であるステディジャパン株式会社をはじめとする運動器具メーカーや販売会社との連携も視野に入れて、業界の垣根を超えた取り組みを進めてまいります。



各社の主な役割は以下の通りです。

・ EPNextS： 本取り組みの推進および効果・安全性の検証を通じたエビデンス構築

・ オトバンク： 300万超の会員を有する国内最大級のオーディオブックサービス「audiobook.jp」を提供

・ 日本テクトシステムズ：AIが声を分析し手軽に認知機能をチェックする「ONSEI」を提供

また、当日のプログラムでは、関西福祉科学大学 学長補佐・専攻長の重森健太教授（リハビリテーション学科 理学療法学専攻）によるオンライン講演が行われました。

講演では、オーディオブックを聴きながら運動を行う“ながら運動”に関する研究成果が紹介され、認知機能との関連が示唆されました。

さらに、協賛企業であるステディジャパン株式会社の運動機器を用いたデモンストレーションが実施され、参加者はヘッドフォンでオーディオブックを聴きながら実際に運動しました。その際、重森教授からは「運動強度は“やや強めぐらいが良い”」とのコメントが寄せられ、効果的な実践方法に関する具体的なアドバイスも示されました。

■ 参加者の関心と反応

発表会には、シニアの暮らしや健康に携わる企業をはじめ、製薬・不動産業界など多様な分野から多数の方々にご参加いただきました。

実際の機器デモンストレーションや専門家による講演を通じて、参加者からは高い関心が寄せられました。

実施したアンケートでは、「今回の“聴く・動く・測る”の取り組みは、高齢者の健康寿命延伸/認知機能低下に備えることに役立つと思いますか？」という質問に対し、84％の方が「とてもそう思う」と回答しました。



また、「特に魅力的だと感じた要素」として最も多く支持されたのは、「3社の連携による総合的な習慣提案」であり、「単発ではなく“聴く・動く・測る”を組み合わせることに価値がある」といった声が多く寄せられました。

さらに自由記述では、

・科学的なエビデンスに基づいた取り組みであり、シニア施設への導入時に説得力がある

・運動とオーディオブックの効果研究は非常に興味深い

といったコメントが寄せられ、今後の展開に対する期待と関心の高さがうかがえました。

■ 今後の展望

本取り組みは現在構想段階にありますが、今後は高齢者住宅や地域コミュニティなどを実証フィールドとして試験導入を進めてまいります。効果や安全性はもちろんのこと、シニアの方々が楽しく継続できる仕組みであるかどうかについても、実践的な検証を重ねていく予定です。

主催3社を中心に、協賛企業や関係各社との連携を深めながら、得られたデータや知見をもとに具体的なサービスの形を検討し、シニアが日常生活の中で自然に取り入れられる、持続可能な健康習慣としての社会実装を目指してまいります。

日本テクトシステムズについて（https://systems.nippontect.co.jp/(https://systems.nippontect.co.jp/)）

日本テクトシステムズは、「～for peaceful aging～」をコーポレートメッセージに掲げ、すべての人が安心して齢を重ねられる環境、認知症の方も穏やかに過ごしてゆける社会を目指し、高齢者・認知症領域において事業を展開しています。

声による認知機能みまもりツール「ONSEI」や、高齢者運転免許更新時の認知機能検査のデジタルトランスフォーメーションを実現する「MENKYO」など、社会課題解決に向けて、ヘルスケアアプリ､DXソリューション､プログラム医療機器を提供しています。

EPNextSについて（https://www.epnexts.co.jp/(https://www.epnexts.co.jp/)）

株式会社EPNextSは、EPSグループの中核事業（治験事業・製造販売後事業）を統括するヘルスケア・ソリューション・プロバイダーです。1991年に創業したCRO*2分野のパイオニアであるイーピーエス株式会社、SMO*3分野で最大のシェアを誇る株式会社EPLink、CSO*4分野でマルチサービスを展開する株式会社EPファーマラインのほか、食品特化型CROなどから構成されています。各社の人材・知見を結集し、グループ社員約７千人の総合力でヘルスケア領域の新しいビジネスソリューションを提供します。

オトバンクについて（https://www.otobank.co.jp/(https://www.otobank.co.jp/)）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

*1オトバンク・関西福祉科学大学・ベルピアノ病院「高齢者の認知症予防トレーニングに関する共同研究」

https://pages.audiobook.jp/lp/audiobook_dualtask/index.html

*2 CRO（Contract Research Organization）：医薬品開発業務受託機関

*3 SMO（Site Management Organization）：治験施設支援機関

*4 CSO（Contract Sales Organization）：医薬品販売業務受託機関

日本テクトシステムズ株式会社

URL https://www.nippontect.co.jp

業種 情報通信

本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

電話番号 03-6452-9893

代表者名 生田目 知之

上場 未上場

資本金 2億1400万円

設立 2015年05月