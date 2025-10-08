お試しサービス「サンプル百貨店」、YouTubeにてオンラインサンプリングイベントを9月17日に配信！参加者は特設ページで気になる商品をお試し

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之）は、YouTubeでサンプリングを活用したプロモーションイベント「リアルサンプリングプロモーション第110回・第111回 ライブ（RSP 第110回・第111回 Live）」を、2025年9月17日（水）に開催しました。

「リアルサンプリングプロモーション ライブ（RSP Live）」は、YouTube上で開催する大規模オンラインサンプリングイベントです。参加者のご自宅へサンプリング商品をお送りし、オンライン上のイベントを視聴いただく企画として開催しています。全国各地（日本国内限定、沖縄、離島除く）から、外出せずに自宅で参加いただけるため、会員の皆様に人気のイベントです。

RSP 第110回 Liveの様子RSP 第111回 Liveの様子

RSP 第110回・第111回 Liveは、抽選で選ばれた会員1,337名（第110回）・1,337名（第111回）に、出展企業の商品を同梱したサンプルボックスを事前に送付。参加者が実際の商品を手に取りながら、商品開発担当者やマーケティング担当者のプレゼンテーションを視聴し、商品への理解を深めていただきました。

視聴後はInstagramやXに「#RSP110」「#RSP111」などのハッシュタグで、商品の感想を多数投稿いただいております。実際に商品を試した感想やおすすめポイントを投稿した、イベント体験レポートも続々と集まっており、「リアルサンプリングプロモーション ライブ（RSP Live）」ページにて、各SNSの投稿やイベント体験レポートをご覧いただけます。

※RSP 第110回・第111回 Live参加者がSNSに投稿した最新の内容を無作為に抽出して表示しています。

「#RSP110」「#RSP111」のハッシュタグでInstagramに投稿されたイベント体験（一部）

さらにサンプル百貨店のサイト上に特設ページ「RSP特設オンラインブース」を設置。各出展社の商品を、オンライン上でお試しすることができます。

次回は、2025年12月3日（水）にオンライン形式の「リアルサンプリングプロモーション ライブ第112回（RSP 第112回Live）」の開催が決定しています。

サンプル百貨店は、生活者の声が集まり広がるお試しサービスとして、今後も企業と生活者の双方に有益な体験機会を提供してまいります。

■イベント概要

名称：「RSP 第110回 Live」「 RSP 第111回 Live」※同日開催

開催日：2025年9月17日（水）（YouTubeプレミア公開）

参加者：サンプル百貨店女性会員1,337名さま（第110回）・1,337名さま（第111回）

イベントページ：

RSP 第110回 Live：https://www.3ple.jp/feature/3ple/rsp/rsp110/

RSP 第111回 Live：https://www.3ple.jp/feature/3ple/rsp/rsp111/

▼以下YouTubeチャンネルにて、イベントのアーカイブ動画をご覧いただけます

https://www.youtube.com/@rsplive_archive/playlists

【イベントのお問い合わせ】

株式会社オールアバウトライフマーケティング marketing_solution@lifemarketing.co.jp

■RSP（リアルサンプリングプロモーション）について https://www.3ple.jp/feature/3ple/event/

サンプル百貨店で四半期ごとに開催している､企業と生活者をつなぐ大規模サンプリングイベントです。オンライン開催では、サンプリング商品の詰め合わせが一般生活者である参加者のご自宅に届きます。大手食品メーカーや日用品メーカーなど、約20社の出展企業の担当者によるプレゼンテーション動画を視聴。参加者は、興味・関心を持った開発ストーリーや、イベント後に実際に商品を試した感想などをSNS・ブログに自由に投稿します。配信当日限定で、参加者専用のチャットも開設し、イベントを盛り上げます。

▼次回開催するイベント情報

名称：「RSP 第112回Live」

開催日：2025年12月3日（水）

募集人数：1,300名さま

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約430万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品がお得に試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP（リアルサンプリングプロモーション）」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、NTTドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。