【ＪＫＫ東京 子育て支援の新制度】子どもの成長に合わせた住み替えサポートを導入
ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜佳葉子、以下「ＪＫＫ」）は、出産や子どもの成長などにより、住み替えを希望するＪＫＫ住宅※にお住まいの方を対象に、あき家を優先的に案内する「子育て応援住みかえ登録制度」を新たに設け、令和７年10月31日（金曜日）から登録受付を開始します。
※ＪＫＫが建設・管理する一般賃貸住宅
１「子育て応援住みかえ登録制度」概要（１）内容
現在ＪＫＫ住宅にお住まいの子育て世帯の方で、同じ住宅内の広い間取りへ住み替えを希望される場合は、事前に登録することで、希望する間取りのあき家が出た際に、優先的に案内します。
（２）対象
申込時点で満18歳未満の子どもがいる世帯（妊婦がいる世帯も含む）で、かつ同じ住戸で３年以上居住している世帯
（３）開始日
令和７年10月31日（金曜日）よりインターネットで登録受付を開始します。
子育て応援住みかえ登録制度 詳細はこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/chintai/ouen/touroku/kosodate/
２ 背景と目的
ＪＫＫでは、子育て世帯が安心して暮らせるよう、新たに入居する方を対象とした支援策を幅広く展開しています。一方で、ＪＫＫ住宅にお住まいの方を対象としたアンケート※では、子育て世帯から「住宅内での住み替え支援」として、出産や子どもの成長に合わせ、広い間取りへの住み替えを円滑にサポートすることを求められてきました。
こうしたニーズに応えるため、ＪＫＫ住宅にお住まいの子育て世帯を対象に、新たな住み替え支援制度を設け、継続的な居住を支援することで、より良い住環境の提供を目指します。今後もＪＫＫは、子育て世帯を応援する取組を進めていきます。
※令和５年度「公社賃貸住宅居住者実態調査」の結果より。
（参考）ＪＫＫの子育て支援の制度等
ＪＫＫは、子育て世帯が安心して暮らせる住環境づくりを目指し、ＪＫＫ住宅への入居支援や、子育てに配慮した住宅環境の整備を行っています。
１ ＪＫＫ住宅への入居支援
（１）「子育て世帯住まい相談窓口」
専用ダイヤルにて、ＪＫＫ住宅に関する支援メニューの案内や、各自治体と連携した入居者募集情報などを提供しています。
（２）「子育て世帯等優先申込制度」
あき家の募集開始から最初の７日間、子育て世帯等が優先的に申し込みできます。
（３）「近居であんしん登録制度」
親族世帯との近居を希望する子育て世帯に対し、事前登録のうえ、希望するあき家が出た際に優先的に案内します（対象エリアは同一市区、または半径５km以内）。
（４）家賃割引制度※
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/234_1_3c4e2c9ab8405c44a84f4b09f813a57c.jpg?v=202510090256 ]
※家賃割引制度は、市部にあるＪＫＫ住宅の一部のお部屋が対象です。
建替えによる新築賃貸住宅の入居者募集の抽せん時において、以下（５）と（６）の支援制度を設けています。
（５）「子育て世帯倍率優遇制度」
子育て世帯の当選倍率を５倍に優遇します。
（６）「近居世帯倍率優遇制度」
近居対象エリアに親族が居住している場合、子育て世帯の当選倍率を10倍に優遇します。
２ 子育てに配慮した住環境づくり
（１）「東京こどもすくすく住宅※」の認定取得
安全性や家事効率に配慮した設計で、子育てしやすい環境を整備した住宅を提供しています。
※子育てしやすい環境づくりのための取組を行っている優良な住宅を東京都が認定。
（２）子育て世帯が暮らしやすい間取りの提供
令和７年10月16日より入居募集を開始する新築賃貸住宅「カーメスト用賀馬事公苑」では、育児や家事を世代間で協力し合える住まい方を提案します。本住宅では、多世代同居向けの2LDK+1DKの間取りを提供するとともに、親族と近接居住を希望する子育て世帯を対象に、隣接する２住戸をセットで申込可能な「２住戸セット募集」を実施します。
◯ 本住宅の募集については、下記の特設サイトをご確認ください。
特設サイトはこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/chintai/new/c_yogabajikoen/index.html
３ 子育て世帯のコミュニティづくりを支援
（１）ＪＫＫ住まいるアシスタント※が、工作やゲームなど、子どもが楽しめるコンテンツを通じて、ＪＫＫ住宅にお住まいの子育て世帯の交流を促進しています。
※お住まいの方や地域にお住まいの方の居場所や交流のきっかけづくりに取り組む専門スタッフ。
（２）住宅内に活動拠点となるコミュニティサロン（集会室）を整備し、地域の子育て支援活動を推進する地元自治体と連携して子ども食堂や学習支援などを行っています。
【ＪＫＫ東京子育て応援宣言】
当社は、子育てしやすい間取り・設備の住宅の提供や、地域と連携した子どもの居場所づくりなど、これからも子育て世帯を応援する取組を積極的に進めていきます！
・ 安心して子育てできる住環境の整備に向け、子育て世帯に適した広い間取りの提供を拡充していきます。
・ お住まいの方向けの広報誌を通じて、子育てへの見守りを呼びかけていきます。
・ ＪＫＫ東京は、これからも子育て世帯を支援する取組を進めていきます。
ＪＫＫの子育て支援の取組概要はこちら :
https://www.to-kousya.or.jp/action/jkk-kosodate.html
◆ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社） 概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57497/table/234_2_43607f1f00d880e59d4eab7103ffbc08.jpg?v=202510090256 ]
