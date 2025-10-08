はてなと「少年ジャンプ＋」がマンガ家のためのデータ分析ツール「マンガノアナリティクス」を共同開発。10月8日（水）よりクローズドβ版が先着250名限定で利用可能に！ 新人からプロ作家まで無料で使用可。

株式会社集英社

株式会社はてなと株式会社集英社の「少年ジャンプ＋」編集部は、両者で運営しているマンガ投稿プラットフォーム「マンガノ」において、マンガ家専用のデータ分析ツール「マンガノアナリティクス」を共同開発しました。

本サービスは、「マンガノ」投稿作品の詳細な閲覧データを作者自身に公開し、そのデータの読み方や活用方法をAIがアドバイスとして提供するもので、年内中には新たな機能としてオープンβ版を追加予定です。この公開に先駆けて、同サービスのクローズドβ版を10月8日（水）14時より、先着250名限定で利用可能とし、体験ユーザーを募ります。

【マンガノアナリティクス】 https://manga-no.com/analytics

【サービス紹介動画】 https://youtu.be/enSeLHbM0LU (ショートver.)

https://youtu.be/MpLaifD0bmE （ロングver.）

これまで、マンガ雑誌、マンガアプリ、書店などにおけるマンガの詳細な閲覧データについてや、データの活用方法については、作者は担当編集者を通じ、限られた内容を伝えられることが一般的でした。

また、WEB投稿作品においても同様に、マンガに特化した投稿プラットフォームで詳細なデータアナリティクス機能を提供しているプラットフォームはあまりなく、一部公開されているデータについても、どのようにマンガ創作に活用すればよいのか、その説明や情報が充分でないところがほとんどでした。そういった点を改善するべく、このたび「マンガノアナリティクス」を開発いたしました

★【「マンガノアナリティクス」の特徴】

【１】：「マンガノ」に投稿した自身の作品の詳細な、閲覧データ・読者の属性データなどを、知ることができます。

閲覧数、完読率、読者増減率、面白かった率、流入元、読者層、読者のアクション、リアクション数、の８項目について詳細の数値やデータにアクセスできます。さらに「マンガノ」内に投稿されている作品における閲覧数、完読率、読者増減率、面白かった率の平均値や、作品ジャンル別に分けた平均値との比較、自身の他の投稿作品との比較もすることができます。

▲分析レポート▲分析レポートをシェアすることもできる

【２】漫画制作サポートAI「コミコパ」がデータ分析のヒントを教えてくれます。

各種データや数値をどのように評価し、創作活動に生かせばよいのか、株式会社アルと「少年ジャンプ＋」編集部で共同運営している漫画制作サポートAI「コミコパ」 が「マンガノ」と連携。データ分析の手助けをしてくれます。

※機能のON／OFFを選ぶことができます。

※「コミコパ」（Comic-Copilot）は、2023年5月11日に株式会社集英社「少年ジャンプ＋」編集部 とアル株式会社共同でリリースした無料で使える漫画制作サポートサービス。https://lp.comic-copilot.ai/

▲「コミコパ」によるデータ分析アドバイス

★ 「マンガノアナリティクス」先行利用作家の声

◆「作品を置いておくだけで、色んな角度から分析してもらえてうれしい。作品ごとに読者の傾向がかなり違うことにびっくりしました。 他のマンガノ作品の平均と比べることができるので、僕は完読率が高いのが武器なのかなという気付きがありました。 また、分析レポートシェア機能が楽しいので手軽にSNSでシェアしたくなります。」（納豆まぜお）

◆「コミコパがグラフの見方を教えてくれるのがかなり面白いです。どんな風にグラフを見たらいいのか、コメントが日々どのように変化するのかを見て参考にしました。」（ピエール手塚）

◆「どのページから読者が離れているか」などの数字が見えたのが新しくて面白かったです。また、作品の総評などで、どの話がどうやって読まれているか具体的に教えてもらえて、ついでにちょっと褒めてもらえたのが嬉しかったです！数字に強い編集さんがついた気分でした。」（るぅ１ｍｍ）

株式会社はてなと少年ジャンプ＋編集部は、マンガを描くクリエイターが「マンガノアナリティクス」を活用することで、その創作活動がさらに豊かになることを期待しています。

◆「マンガノアナリティクス」クローズドβ版を先着250名で利用可能に！

「マンガノ」に1作品以上を投稿しているマンガ家（プロ・アマ問わず）の方を対象に、「マンガノアナリティクス」クローズドβ版が、10月8日（水）と10月15日（水）の各14時からそれぞれ先着250名ずつ利用可能になります。申し込みは、同時刻にOPENする「マンガノアナリティクス」紹介ページ（https://manga-no.com/analytics）内にある、「マンガノアナリティクスを体験する」ボタンをクリックすることで、無料で本サービスを体験できます。

▼「クローズドβ版 第一弾」日程

開始日：2025年10月8日(水) ～

対象：2025年10月8日(水) 時点で「マンガノ」に1作品以上を公開されているユーザー

人数：先着250名 （※定員に達し次第、募集を締め切ります。）

▼「クローズドβ版 第二弾」日程

開始日：2025年10月15日(水) ～

対象：2025年10月15日(水) 時点で「マンガノ」に1作品以上を公開されているユーザー

人数：先着250名 （※定員に達し次第、募集を締め切ります。）

□「マンガノとは」

少年ジャンプ+編集部と株式会社はてなが共同開発した、マンガ家の多様な活動に適合した新しいマンガ投稿・公開プラットフォーム&ツール。描いたマンガを自由に公開できるほか、有料販売機能、マンガ家専用ポートフォリオ機能である「マンガフォリオ」機能などを搭載。ポジティブなコメントだけが届く機能も設定できます。2021年4月21日に投稿受付を開始。

【マンガノ ＴＯＰページ】 https://manga-no.com/

【マンガノアナリティクス】 https://manga-no.com/analytics

【マンガノ公式Ｘアカウント】 @mangano_pr https://x.com/mangano_pr