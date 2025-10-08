累計25万部「アニマルバス」シリーズ作者・あさのますみによる待望の最新絵本『おかしのいえ けんせつがいしゃ』刊行

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、創作絵本『おかしのいえ けんせつがいしゃ』（作・あさのますみ／絵・しんたにともこ）を、2025年10月8日（水）に発売いたします。

本作は累計25万部を突破している人気絵本「アニマルバス」シリーズの作者、あさのますみさんの最新作。絵は、温かみのある柔らかな表現が魅力のイラストレーター、しんたにともこさん。子どものころ誰もが憧れたことのある「おかしのいえ」をテーマに、ページをめくるたび、甘い香りがふわりと広がるような、夢いっぱいの世界が描かれます。「おかしに囲まれて暮らしてみたい」「こんな家を作ってみたい」という夢をかなえてくれる絵本です。

あらすじ

ある日、きつねさんが訪れたのは、理想のおかしのいえが建てられる「おかしのいえけんせつがいしゃ」！ すきなおかしや色を選んだら、さっそく工事にとりかかりましょう。

キャンディーの柱に、ホットケーキのゆか、まどはドーナツ？ それともバウムクーヘン？

きつねさんと一緒に選んでいくと……せかいでたった１つ、あなただけの「おかしのいえ」が完成です。



ユーモラスな営業担当クマノに、まじめな設計士のコブタ。ゆかいな「けんせつがいしゃ」のなかまたちが、大活躍。どれにしようかなと、悩むのも楽しい絵本です。

みどころ

『おかしのいえ けんせつがいしゃ』本文p8-9より

●魅力的なお菓子が多数登場

ページを開くと一面に、お菓子の甘い世界が広がっています。

ふかふかなカステラのソファや、焼きたてアップルパイのドア、カラフルなチョコレートの屋根飾りに、ホカホカのホットケーキの床……。

しんたにともこさんが描く、シズル感たっぷりでぬくもりのるお菓子の絵は、見ているだけで甘い香りが鼻先をくすぐるようです。

『おかしのいえ けんせつがいしゃ』本文p24-25より

●どれにしようかな？ と自分で選んでいくストーリー

どんなお菓子がすき？ 窓はどのお菓子がいい？ 屋根は何で作る？ 等と、きつねさんと一緒に選びながら、お話がすすんでいきます。

自分ならどんなおかしの家を建てようか、どんな味がするだろう……と想像が豊かに広がるお話です。

『おかしのいえ けんせつがいしゃ』本文p4-5より『おかしのいえ けんせつがいしゃ』本文p12-13より

●個性豊かなキャラクター

登場動物たちには名前がついていて、それぞれ性格も異なります。

食いしん坊で陽気な案内役のシロクマ（クマノ）を筆頭に、おっちょこちょいなペンギンの兄弟（ペンコ＆ペンタ）、クリーム取り扱い１級、職人気質のコアラ（コアラン）……。

つまみ食いしたり、失敗したりもしつつ、もくもくと「建設」を進めていく様子が紙面の隅々まで描かれており、繰り返し楽しめる絵本です。

著者紹介

『おかしのいえ けんせつがいしゃ』前見返しより作・あさのますみ

秋田県生まれ。「おひさま」（小学館）主催第13回おひさま大賞の童話部門最優秀賞を受賞。作品に、『ヨルとよる』（教育画劇）、『ちょうちょむすびのムスビーナさん』（BL出版）、「アニマルバス」シリーズ（ポプラ社）などがある。また、浅野真澄の名前で声優としても活躍、多数の出演作をもつ。

絵・しんたにともこ

東京都生まれ。多摩美術大学造形表現学部デザイン学科卒。電機メーカー、IT企業でUIデザイナーとして勤務。在職中からtomokoのアカウントでInstagramやFacebookでイラストを公開し続け、現在フリーのイラストレーター、デザイナーとして活動中。作品に、『さがして！ みつけて！ 旅あそび』（小学館）などがある。

書籍情報

『おかしのいえ けんせつがいしゃ』

作・あさのますみ ／ 絵・しんたにともこ

発売日：2025年10月8日

定価：1,650円（10％税込）

ページ数：32ページ

書誌情報>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2900582.html

Amazon>>https://www.amazon.co.jp/dp/4591187292/