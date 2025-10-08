リニューアル1周年記念！感謝を込めたプレゼントキャンペーン、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ表参道店」にて開催

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ表参道店」は、リニューアル1周年を迎えました。
日頃のご愛顧に感謝を込めて、税込5,500円以上のお買い上げで、特別なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催いたします。



【プレゼント内容】


◆税込5,500円以上 お買い上げでプレゼント


　浄化のパワーがあるといわれる水晶チップを、小さなポーチに入れてプレゼント。持ち運びにも便利です。




◆税込11,000円以上 お買い上げでプレゼント
　ブレスレットがぴったり収まるオーガンジーポーチをプレゼント。水晶チップと合わせて、ブレスレットの浄化や持ち運びにご活用いただけます。




◆税込16,500円以上 お買い上げでプレゼント
　天然石付きチャームをプレゼント。ポーチにつけることで、さらに運気アップのお守りとしてお楽しみいただけます。





すべてを揃えると、「持ち歩き用の浄化グッズ」が完成します。お出かけや旅行先でも、天然石を健やかに保ち、いつでもそばに感じていただけます。


表参道店リニューアル1周年を記念した、今だけの特別なキャンペーン。


ぜひこの機会にご来店ください。




◆注意事項


- 天然石のため、色合いや形に個体差がございます。
- 数量限定のため、なくなり次第終了となります。
- チャームはランダムでのご用意となり、お選びいただけません。


◆マルラニハワイ表参道店


- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201　
- Tel：03-6433-5723
- 営業時間：11:00～19:00

▶予約フォーム(https://malulani.info/column/omotesando)




◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。





◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。