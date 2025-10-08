DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新登場のメモリーが獲得できるイベント「もうひとりの自画像【Precious Connections】」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新イベントの開催およびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■イベント『もうひとりの自画像【Precious Connections】』開催！

開催期間：2025年10月8日(水) 13:00～2025年10月15日(水) 12:59

イベント「もうひとりの自画像【Precious Connections】」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定の挑戦ステージ（BATTLEタブ）をクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、交換所にて様々な報酬と交換することができます。

より高難易度の挑戦ステージほどイベント専用アイテムを効率よく集めることができます。

イベント期間内にどこまでクリアできるか挑戦しつつ、

到達できたステージのクリアを繰り返して目玉報酬の獲得を目指しましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「はじめての作品、はじめてのイマージュ」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

報酬交換で同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

自身初の作品、自画像を完成させたアルテ。

『アルテ展』でも好評だったその作品を

イマージュにしたいと館長に相談する。

■「もうひとりの自画像ピックアップガチャ」

開催期間：2025年10月8日(水) 13:00～2025年10月17日(金) 12:59

イベント「もうひとりの自画像【Precious Connections】」の攻略に役立つ、

イマージュのピックアップガチャを期間限定で開催いたします。

また、ステップ5にて★5イマージュ「エトラ」を確実にゲットできる5ステップアップガチャも同時開催いたします。

＜★5イマージュ「エトラ」＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/SP（DMM GAMESストア版、SPクラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。