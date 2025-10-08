『パワプロアプリ』にイチローさんが登場！　レジェンドコラボ第3弾を開催

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』（以下、『パワプロアプリ』）と球界のレジェンド選手とのコラボレーションを、本日10月8日（水）から開始したことをお知らせします。

第3弾は『パワプロアプリ』3度目のコラボとなる、イチローさんが登場します。

コラボ開催を記念して、「レジェンドコラボイチロー登場記念キャンペーン」を開催！

期間中ログインするだけで「PR[伝説の始まり]イチロー」や「パワストーン×20」がもらえるほか、「パワクエ」で使用できる「[伝説の始まり]イチロー」の契約書がもらえるなど、豪華報酬が盛りだくさんです。

さらに期間限定のチャレンジに挑んだり、コラボイベント「ターゲットヒッター イチロー編」などをプレーしたりすると「レジェンドコラボ記念第3弾SR選択ガチャ券」を獲得できます。

この機会にイベキャラを集めて、育成を有利に進めましょう！

先週から開始した松井秀喜さんが登場するレジェンドコラボ第2弾も引き続き開催中です。

豪華レジェンド選手による「レジェンドコラボ」をぜひお楽しみください！

レジェンドコラボを開催！

■豪華報酬を獲得できるキャンペーンやイベントを開催

期間中、「PR[伝説の始まり]イチロー」や「パワストーン×20」などの報酬がもらえるログインキャンペーンのほか、「パワクエ」で使用できる「[伝説の始まり]イチロー」の契約書がもらえるキャンペーンを実施します。

「レジェンドコラボイチロー登場記念限定チャレンジ」では、期間中に全てのチャレンジを達成することで、レアリティ「SR」の特定のイベキャラを選択できる「レジェンドコラボ記念第3弾SR選択ガチャ券」を獲得できます。

期間：10月8日（水）～10月20日（月）8:59

●ターゲットヒッター イチロー編

パネルを打ち抜いて、豪華報酬を獲得しましょう。

コラボ限定パネルとして「イチ流」パネルが出現。「イチ流」パネルを打ち抜くとボーナスモード「イチ流への挑戦」をプレーすることができます。

目玉報酬は「レジェンドコラボ記念第3弾SR選択ガチャ券×1」です！

期間：10月8日（水）14:00～10月20日（月）8:59

■「ループガチャ [伝説の始まり]イチロー デビュー」を開催

「[伝説の始まり]イチロー」が新たに出現するキャンペーンガチャを開催。

ステップ4回目は「SR」以上の「[伝説の始まり]イチロー」が確定で出現します。

期間：10月8日（水）～ 10月20日（月）8:59

※イベキャラボーナス、超特殊能力の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とは

累計ダウンロード数5200万を突破！家庭用ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズで人気を博している選手育成モード「サクセス」を初めてモバイルゲームに搭載し、いつでもどこでも手軽に「サクセス」が楽しめます。さらに、「サクセス」のシナリオに登場するキャラクターを自由に設定できる人気機能「イベントデッキシステム」も搭載し、ゲームソフトシリーズ同様の世界観で選手育成が可能。プレーヤーは、「サクセス」で育てたオリジナルの選手で最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、ランキング1位を目指します。

『実況パワフルプロ野球』公式サイト：

https://www.konami.com/pawa/app/(https://www.konami.com/pawa/app/)

タイトル：実況パワフルプロ野球（パワプロアプリ）

メーカー：KONAMI

配信日：配信中（2014年12月18日より）

ジャンル：野球・育成

対応OS：Android（8.0以降）、iOS（15.0以降）

希望小売価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

権利表記：

(C)ORIX Buffaloes

阪神甲子園球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年のデータを基に制作しています。

(C)Konami Digital Entertainment

