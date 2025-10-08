1年前カウントダウン！ 第48回技能五輪国際大会の準備が本格化

上海译源文化传播有限公司

第48回技能五輪国際大会は2026年9月22日から27日まで、中国・上海で開催されます。9月22日、第48回技能五輪国際大会の開催1年前カウントダウンイベントが上海で盛大に行われました。世界各国の若き技能人材が一堂に集うこの大会は、いよいよ「ラストスパートの1年」に突入しました。

大会準備を推進するため、国務院では指導チームおよび組織委員会を、上海市では大会実行委員会を設置し、具体的な準備作業に取り組んでいます。現在、各作業は着実に進行しています。

大会の競技職種は64種目にのぼり、既存の6大分野57種目の伝統競技を維持しつつ、「鉄道車両技術」や「スマートセキュリティテクノロジー」といった新職種が追加され、史上最多の競技職種数となる見込みです。参加国向けのパッケージプランはすでに設計済みで、10月13日にクロアチアで開催されるワールドスキルズインターナショナル総会で発表され、11月13日からオンライン予約受付を開始される予定です。

大会ボランティアの募集も正式に開始されています。ボランティアは空港・高速鉄道駅・競技会場・宿泊ホテルなどの主要拠点で活動し、大会運営のサポートサービスを提供する予定です。

大会の広報活動も一層盛り上がりを見せています。7月15日、大会実行委員会は中国の人気俳優で若い世代を代表する肖戦氏を大会プロモーション大使に任命しました。関連トピックの閲覧数は5億回を突破し、世界技能機構史上最大規模の広報活動となりました。大会旗が6月に中国の有人深海潜水艇「蛟龍号」と共に深海巡航し、大会の年間プロモーション動画『奇遇技』も公開され、若者の視点から技能やテクノロジーの魅力を体感できる内容となっています。

またスポンサー募集も本格始動し、中国工商銀行、交通銀行、上海汽車集団、BOSS直聘の4社が国家戦略スポンサーとして大会をサポートするサービスプランを発表しています。

大会実行委員会は中国の優秀な技能人材10名（荘秋峰氏、柯水昌氏、謝輝鉉氏など）を「技能ドリーム大使」に任命しています。大使たちによる、「技能が未来を創る」という価値観を広めていくことが期待されています。

1年後、予選会などを勝ち抜いた 世界中の青年技能者たちが上海に集結し、栄光あふれるステージで互いに競い合い、イノベーションの火花を散らしつつ、協力を通じて技能の新たな歴史を紡ぐことになるでしょう。