株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）は、『話題沸騰中！2025年秋アニメ原作漫画ランキングTOP10』を発表しました。

本ランキングは、当社公式ECサイトでの売上点数や一部ユーザーから寄せられたレビューをもとに独自にスコア化し、人気の原作漫画をランキング化したものです。

世界中で熱狂を巻き起こしたバトル漫画から、胸を打つ青春恋愛ストーリー、そして新しい時代を映すホームコメディまで、多彩な作品がランクイン。すでに原作で多くのファンを魅了してきた物語が、この秋アニメとしてさらに広がりを見せています。

「推しの名場面をアニメで見たい」「あの感動をもう一度味わいたい」――そんな期待を込めて、話題作をランキング形式でご紹介します。次に夢中になる一冊との出会いを、ぜひお楽しみください。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/123_1_fc90f22a71cebac8438881c6cbf03ad3.jpg?v=202510090156 ]

話題沸騰中！2025年秋アニメ原作漫画ランキングTOP10

1位 僕のヒーローアカデミア 全42巻完結セット

圧倒的な熱量と、心を揺さぶる感動がここにある！「個性」と呼ばれる超常能力が当たり前の世界で、無個性だった主人公・デクが、最高のヒーローを目指して成長していく物語。彼は挫折や苦悩を乗り越え、友情を育み、強大な敵に立ち向かっていきます。王道的なストーリー展開の中に、多様性を肯定し、誰もが誰かのヒーローになれるという温かいメッセージが込められています。世界中を熱狂させた、まさに“傑作”と呼ぶにふさわしい物語を、ぜひその目で確かめてください。

■おすすめポイント

・熱く心震わせる王道ストーリー

・魅力的で奥深い「敵（ヴィラン）」の存在

・誰もが勇気をもらえるメッセージ

2位 SPY×FAMILY 1-15巻セット

この家族、最高にヤバい！敏腕スパイ、超能力者の娘、そして凄腕の殺し屋の妻。互いの正体を隠した“仮初めの家族”が、世界の平和のために奮闘する新感覚のホームコメディ。ハラハラドキドキのスパイミッションと、クスッと笑える日常のギャップがたまらない！一度見たら、きっとこの家族の虜になるはず。

■おすすめポイント

・スリリングな任務とユーモラスな日常の融合

・圧倒的な「癒し」を届けるアーニャの存在

・国境を越える「家族の絆」の物語

3位 最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか 1-11巻セット

完璧な淑女が、理不尽な悪党どもを拳でブッ飛ばす！婚約破棄を告げられた令嬢・スカーレットが、堪忍袋の緒が切れて大暴れする姿は最高に痛快です。可憐な見た目と最強の拳とのギャップ、そして容赦なく鉄拳を繰り出す姿は、日頃のストレスを吹き飛ばしてくれること間違いなし！「こんな令嬢、初めて！」と叫びたくなる、爽快感MAXの物語です。

■おすすめポイント

・ストレスを吹き飛ばす痛快なバトル

・最強の理由、神の加護と魔法

・可愛らしい絵柄と豪快な描写のギャップ

4位 キングダム 1-76巻セット

史上最大のスケールで描かれる、熱き戦国エンターテイメント！天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を夢見る若き王・嬴政。異なる立場の二人が固い絆で結ばれ、命を賭けて夢を追いかける姿は、読者の魂を揺さぶります。壮大なスケールで描かれる戦略とアクション、個性豊かな英雄たちの成長は、ビジネスや人生にも通じる学びと興奮を与えてくれる、まさに歴史を変える傑作です。

■おすすめポイント

・歴史を動かす壮大な戦略と武力

・個性あふれる魅力的な英雄たち

・圧倒的なスケールで描かれる大迫力の戦闘

5位 太陽よりも眩しい星 1-12巻セット

不器用だけど心優しいヒロイン・朔英と、みんなの憧れの的・光輝。本当は話したいのに、遠ざかる背中を見てばかり。遠い存在になった彼だけど、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。臆病な一歩から始まる、不器用で、だけどまっすぐな想いの物語。あなたの心の奥にある、大切な「初恋」をきっと呼び覚ましてくれるでしょう。

■おすすめポイント

・甘酸っぱくも切ない初恋物語

・内面の変化と成長の物語

・丁寧に描かれるキャラクターの魅力



仲間との絆に胸を熱くし、恋にときめき、壮大な物語に心を奪われる--。

この秋アニメ化される原作漫画は、そんな多彩な感動と興奮を私たちに届けてくれます。

お気に入りの一作が、あなたの毎日をもっと豊かにしてくれる--

このランキングが、そんな特別な出会いのきっかけになれば幸いです。

気になる5位～10位はこちら！ :https://www.booksupply.biz/column/57wxr-xv-1/

