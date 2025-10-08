【世界を驚かせた奇跡の共著！】世界的名優キアヌ・リーブス×SF・幻想文学の鬼才チャイナ・ミエヴェルによる不死者をめぐる壮大なダーク・ファンタジー『再誕の書』、11月中旬発売予定！

河出書房新社左：チャイナ・ミエヴェル 右：キアヌ・リーブス

株式会社河出書房新社（本社：東京都新宿区 代表取締役：小野寺優）は、チャイナ・ミエヴェルとキアヌ・リーブスの共著による小説『再誕の書』（安野玲／内田昌之訳）を2025年11月中旬予定で発売します。

殺戮の運命に呪われた不死者・ウヌテ。彼の秘密を解き明かそうと試みる特殊機関〈ユニット〉だが、作戦中、死体が蘇る異変が起き……。

古代の力と現代の戦争、そして不死の超越者を描く壮大な物語にして、暗黒幻想奇譚です。

「『再誕の書』は、パルプ風でアドレナリン全開のスリラーであると同時に、死、時間の移ろいやすさ、そして人間であることの意味について描いた、物悲しく実験的な小説でもある」

──ニューヨーク・タイムズ紙

2024年1月、キアヌ・リーブスがチャイナ・ミエヴェルと共著で、自身初となる小説を発表することが報道され、世界中で話題となりました。

かつてキアヌ自身が原作者として手掛けたコミックシリーズ『BRZRKR』（日本では早川書房より電子版が順次配信中）の世界観で描かれるその小説こそが、本書『再誕の書』です。

共著者のチャイナ・ミエヴェルは世界幻想文学賞やヒューゴー賞、アーサー・C・クラーク賞など数々の賞を受賞しているイギリスのSF・ファンタジー作家で、独創的で想像力溢れる作品群によって彼は鬼才、異端の作家とも称されています。もちろん、本作にミエヴェルが参加することも、そして本作による自身約12年ぶりとなる長編小説の発表についても注目のニュースとなっていました。

本作について、キアヌ・リーブスは以下の動画で語ります。

私の大好きな作家の一人、チャイナ・ミエヴェルと共同で小説『再誕の書』を執筆できることをとても嬉しく思う。この小説は、私が創作し、作家のマット・キントと作画のロン・ガーニーと共同執筆したマンガシリーズ「BRZRKR」からインスピレーションを受けている。

このシリーズは、不死身の戦士が時代を超えて戦う物語だ。

私は「BRZRKR」の世界を非常に愛しているので、もっと探究したいと思い、そのための最良の方法のひとつが、小説だと思った。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aJTLijYwLfg ]

https://www.youtube.com/watch?v=aJTLijYwLfg&t=6s(https://www.youtube.com/watch?v=aJTLijYwLfg&t=6s)

そして、アメリカでは原書（原題：The Book of Elsewhere）が2024年7月に刊行。上記のニューヨーク・タイムズのほか、続々とメディアで紹介されています。

「アクション満載、超暴力的、そして道徳的に曖昧……不死身の古代戦士の試練と苦難を、極めてスタイリッシュかつ美しく描き出す……実存的な憂鬱を切り取った、愉快なアクションミステリー……溢れる想像力と完璧なスタイルが、深い喜びをもたらす読書体験を提供している」

──ロサンゼルス・タイムス

「驚くほど、そしてガタガタと音を立てるほど面白い読み物だ。血まみれで時代をまたぐアクションスリラーである『再誕の書』は、信じられないほど血なまぐさい原作をひねり、暴力の循環性についての瞑想へと昇華させている」

──サンデー・タイムス

500ページ近い大著ですが、日本語への翻訳が終了し、2025年11月中旬刊行を予定しています。刊行まであと１ヶ月程度お時間をいただきますが、楽しみに本作をお待ちください。

■『BRZRKR』（バーサーカー）について

終わりなき戦い。不死身の戦士による時代を超えた戦いを描くコミックで、2021年より刊行されている全12巻のシリーズ。原作はキアヌ・リーブスとマット・キント、作画ロン・ガーニー、彩色ビル・クラブツリーによる。第1巻の発行部数は60万部以上、シリーズでは世界で350万部以上のベストセラーに。またNetflixより実写映画版とアニメ版が進行中というニュースもある。日本では早川書房より電子版が順次配信中です。

■著者紹介

チャイナ・ミエヴェル（China Tom Mieville）

1972年、イギリス生まれ。ＳＦ・幻想小説作家。代表作に『都市と都市』『クラーケン』『言語都市』などがある。世界幻想文学大賞、英国幻想文学大賞、ローカス賞、ヒューゴー賞など世界的な文学賞を数々受賞。アーサー・C・クラーク賞は、初の３回受賞を果たしている。

キアヌ・リーブス（Keanu Charles Reeves）

1964年、レバノンで生まれ、カナダで育つ。俳優。代表的な出演作に『スピード』や『マトリックス』シリーズ、『ジョン・ウィック』シリーズなど。

■訳者紹介

安野玲（あんの・れい）

1963年生まれ。お茶の水女子大学文教育学部卒。翻訳家。訳書に、スティーヴン・キング『死の舞踏』、アンナ・カヴァン『草地は緑に輝いて』、ジェイムズ・ブランチ・キャベル『

土のひとがた』ほか。

内田昌之（うちだ・まさゆき）

1961年生まれ。神奈川大学外国語学部卒業。訳書に、ロビン・ジャービス「デットフォードのネズミたち」シリーズ、ルーシャス・シェパード「竜のグリオール」シリーズ、ジョン・スコルジー『怪獣保護協会』ほか。

■書誌情報

書名：再誕の書

著者：チャイナ・ミエヴィル／キアヌ・リーヴス

訳者：安野玲／内田昌之

仕様：４６変型判／上製／504ページ

初版発売日：2025年11月中旬予定

税込予価：4,290円（本体3,900円)

ISBN：978-4-309-20936-4

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309209364/

出版社：河出書房新社