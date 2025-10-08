アップサイクルによるサステナブル・キッズウェア「 MYAR KIDS」 日本初上陸

ディーゼルジャパン株式会社

MYAR （マイアール）はアンドレア・ロッソが立ち上げたアップサイクルのプロセスを取り入れたイタリア発のコンシャス・ファッションブランド。ポストコンシューマー・ウェイスト（消費後廃棄物）に再び命を吹き込み価値を昇華させることで、サステナブルなものづくりを実現しています。ユニセックスのキッズウェアラインであるMYAR KIDS（マイアールキッズ）は、ミリタリーのかっこよさに、楽しい色やパターンをプラスしたデザインが特徴。環境にやさしく、ひとつひとつのアイテムに物語が宿っています。

このたび日本初上陸となるMYAR KIDSが伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク ザ ステージ＃６ にてポップアップストアで登場。期間中は、お好きなアニマルパッチを選んでMYARロゴ入りエコバッグをカスタマイズできるワークショップも開催。ぜひこの機会に、お子様と一緒に楽しくてサステナブルなファッションの世界をご体験ください。

MYAR POP UP STORE 伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク ザ ステージ＃６

＜ワークショップ＞

参加条件：MYAR商品を税込44,000円以上買上げのお客様は無料でご参加いただけます。

先着50名様

※詳しくは店頭にてスタッフにお問合わせください。

※無くなり次第終了となります。

※イベントの内容は予告なく変更及びキャンセルとなる場合がございます。

MYAR KIDS FALL WINTER 2025 COLLECTION

MYAR KIDSの主役は「マテリアル」。すべての生地はデッドストックを使用しており、なかでもBRAVE KIDのアーカイブから選んだ素材が使われています。クリエイティブなアップサイクルによって、ひとつひとつが唯一無二のアイテムに生まれ変わり、MYARの循環型アプローチを体現しています。これは、単なる再利用ではなく、文化的な刺激をもたらす新しいものづくりのかたち。新たな原料を使わずとも、美しくて倫理的なコレクションが成立することを証明しています。

今季のテーマは「絶滅危惧種」。今の子供たちの世代が出会う前に失われてしまうかもしれない、絶滅の危機にさらされている動物たちの存在に目を向けます。Tシャツやスウェットには、パッチワークプリントや大きな動物のグラフィックがあしらわれ、バックスタイルには強いメッセージが込められています。すべてのプリントには認証済みのバイオベース染料を使用し、着る人にも環境にもやさしい仕上がりに。子どもの成長に合わせて長く着られる、快適なフィット感も追求されています。

アウターには、異素材ミックスとミリタリーの要素を取り入れ、チェック柄やナイロン×コットンの質感、カモフラージュ柄などを組み合わせた力強いデザインが登場。ボンバー、トレンチ、キルティングジャケットなど、ブリティッシュ・フィッシングを思わせるスタイルが揃い、パンツとのセットアップも楽しめます。バイカラーのセットアップは、立体的なポケットや柔らかなボリューム感が特徴。カレッジテイストのグラフィックには新しいロゴパッケージを採用し、グレーメランジ×ブラックやホワイト×ブルーのカラーブロックが、MYARらしいコンテンポラリーな雰囲気を引き立てます。

MYAR KIDSのコレクションは、日常に寄り添いながらも、子どもたちの感受性とまっすぐな熱意を通して、ファッションが「学び」や「気づき」のきっかけになることを目指しています。彼らの純粋なまなざしが、大人の心を動かし、より責任ある選択へと導いてくれます。

MYARについて

2014年にAndrea Rosso（アンドレア・ロッソ）のアイデアから誕生した、コンシャス・ファッションの先駆的ブランド。既存のアイテムの再構築やデッドストック生地の活用など、仕立て直しの技術を取り入れたユニセックスのレディ・トゥ・ウェアとキッズウェアを展開。生産による環境負荷の軽減に取り組むMYARは、新たな原材料を使用せず、ポストコンシューマー・ウェイスト（消費後廃棄物）に再び命を吹き込み、価値を昇華させることでサステナブルなものづくりを実現しています。

Andrea Rosso（アンドレア・ロッソ）について

MYAR (マイアール) の創設者。「 ディーゼルリビングコレクション」のクリエイティブも手掛ける。2020年にディーゼルのサステナビリティ・アンバサダーに就任。2025年1月よりOTBグループの同アンバサダーも務める。

BRAVE KIDについて

BRAVE KIDは30年以上にわたってキッズファッションの世界で経験を積んできたOTBグループの小会社で、0歳から16歳までの子供向けのプレタポルテコレクションとアクセサリーの開発、生産、販売を専門に行っています。ポートフォーリオにはDIESEL、MM6 Maison Margiela、MARNI、Dsquared2、N°21、MYARといった世界的に有名なブランドが名を連ねています。2021年から展開するbravekid.comはユニークなスタイルと個性の持つキッズとベビーのラグジュアリウェアのオンラインプラットフォームです。https://www.diesel.co.jp/ja/brave-kid-stores/

【お客様問い合わせ先】ブレイブ キッド（ディーゼル カスタマーサポート）

TEL: 0120-55-1978 www.diesel.co.jp