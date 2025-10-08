【シェイカーボトルの新定番】磁力で自動ミックス！保温・保冷・炭酸すべてに対応｜Makuakeで応援購入額600万円・支援者600人を突破―― 歴代記録を更新中！

A's BRIDGE

振らない、こぼれない、混ざりきる。

保温・保冷・炭酸対応のシェイカーボトル『E-MAGMIX（イーマグミックス）』は、毎分7,500回転の磁力ブレードで自動でミックス。たった30秒でダマ知らずのなめらかさを振らずに実現。

広口で洗いやすく、お手入れまでスマートに。毎日の健康習慣が“続く”シェイカーボトルです。

プロジェクト概要

・先行販売期間：2025年9月10日～10月30日

・プラットフォーム：応援購入サイト Makuake

・プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/lhhw/

※Makuake ランキングにて《総合ランキング第2位》も獲得しました！

製品の特長

■磁力でムラなく、自動ミックス

『E-MAGMIX』最大の特徴は、“刃のない”独自開発の磁力ブレード「マグスピン」による自動ミキシング機能です。

安全性の高いマグスピンは、刃の代わりに磁力で回転し、ボトル底部の強力マグネットにしっかり固定されるため、誤飲の心配もありません。

内蔵モーターは空回転時で最大7,500rpmの高回転仕様。動作音も静かで、ジム・オフィス・早朝のキッチンなど、場所を選ばず快適に使えます。

ボタンを押すだけで約30秒間自動で回転し、プロテインや青汁などの粉末ドリンクをムラなくなめらかにミックス。

「しっかり振ってもダマが残る」「最後が粉っぽい」――

そんな従来のシェイカーの悩みを解消し、誰でも手軽に、理想の口当たりを実現します。

磁力で“振らずに混ざる”新体験を、ぜひご体感ください。

■保温・保冷・炭酸まで対応

E-MAGMIXは、「温度」と「気圧」にもこだわった次世代シェイカー。

内側に医療機器グレードのSUS316、外側に高耐久SUS304を採用し、真空二重構造で保温・保冷性能を両立しました。

実験では、熱湯96.2℃が6時間後も47.9℃、冷水1.6℃が6時間後でも2.4℃を維持。

さらに、BCAAや炭酸プロテインにも対応。

独自の「減圧スイッチ」により、開封時の圧力を逃がして安全に使用できます。

運動後のプロテインも、朝のスープも、炭酸ドリンクも。

E-MAGMIXがあれば、いつでも理想の“飲み頃”をキープできます。

■広口＆分解式で、お手入れカンタン

「自動シェイカーって便利だけど、お手入れが大変そう…」

そんな声に応えるべく、E-MAGMIXは“洗いやすさ”にも徹底的にこだわりました。

広口設計×分解構造で、スポンジが底まで届きやすく手洗いも快適。

本体・キャップ・ブレード部はすべて分解でき、食洗機にも対応しています。

さらに、内側には医療機器にも使われるSUS316ステンレスを採用。

サビや匂い移りに強く、プロテインや青汁などの使用後も清潔をキープ。

毎日の洗浄がストレスフリーだから、自然と“続けられる健康習慣”が生まれます。

■充電は月1でOK

「毎朝のプロテインを手軽に混ぜたい」

「オフィスでラテを温かいまま飲みたい」



そんな日常のあらゆるシーンに寄り添うのが、E-MAGMIXです。

USB-C充電で約2時間のフル充電後、最大50～60回使用可能。

朝晩1回ずつ使っても約3～4週間は充電不要です。

約30秒で自動停止し、過撹拌や電力浪費を防止。

最大7,500rpmの高性能モーターながら静音設計で、ジムでもオフィスでも快適に使えます。

E-MAGMIXがあれば、日常も健康習慣もこの1本でスマートに完結します。

■いつでも・どこでも使える

「ジム専用」「水筒代わり」「オフィス用」――

そんなふうにボトルを使い分けるのは、正直めんどう。

E-MAGMIXは、“映えるのに使える”オールインワンシェイカーです。

上品な質感とシームレスな曲線が生むミニマルデザインは、ジムのロッカーでもオフィスでも自然になじむ存在感。

600mlの十分な容量ながら、バッグにも収まりやすいスリム形状で、毎日の持ち歩きにも最適です。

使う場所も、飲む中身も選ばない。

E-MAGMIXは、日常に寄り添う“新しいパートナーボトル”です。

製品仕様

カラーは4色展開製品仕様シンプルな使い方[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Su52Eo0M4g4 ]

弊社は、世界中の魅力的なブランドやプロダクトを発掘し、日本の暮らしに新たな価値と体験をもたらす、輸入代理・市場戦略支援・マーケティングの専門チームです。