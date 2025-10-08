ジェンダーレス＆タイムレスなヘアアクセサリーブランド＜THBT＞から秋の装いを彩る英国リントンツイードシリーズが登場！

ギャップインターナショナル株式会社リントン・ツイード(Linton Tweeds)社は1912年にウィリアム ・リントン(William Linton)が創業した、イギリスの老舗ファンシーツイードのファブリックメーカーです。

2025年10月8日（木）＜THBT＞オリジナル、英国リントンツイード社の上質なツイードを贅沢に仕立てたシリーズが発売開始！通常ヘアアクセサリーはメインファッションへの助演的な存在ですが、このツイードシリーズはヘアアクセサリーを主役に据えて、全体のコーディネートをしたくなるほどの存在感と華やかさを誇ります。毛量、ショート、ミディアム、ロング、ヘアカラーなど十人十色の「髪」の個性に寄り添えるよう、9色、8アイテムで展開する本コレクション。店舗限定アイテムと全国共通アイテムを取り揃え、“選ぶ”という贅沢をぜひお楽しみください。秋という季節が映える、特別な装いがきっと見つかります。本日から開催中のジェイアール名古屋タカシマヤでの期間限定POP-UPショップでも一部お取り扱いがありますので、是非この機会に足をおはこびください。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/feature/linton-tweed-2025POP-UPイベントについての詳細 :https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=147801&release_id=17&owner=1

【Linton Tweed Wide Headband 5.0 ＆ Linton Tweed 1" Headband】

ワイド19,800円 ミディアム13,200円（税込）

オンラインショップ限定：オレンジ・ミディアムモデルは伊勢丹新宿店限定グリーン・ワイドを着用銀座三越店限定：ホワイトレッド・ワイド

商品サイズ：ワイド＝(幅)約50mm (全長)395mm、ミディアム＝：(幅)約28mm (全長)395mm

素材：ウール コットン ポリエステル

幅のサイズが異なる２種のヘッドバンド。カラーや質感の異なる糸が何層も複雑に絡んだ織りのツイードは、一つ取り入れるだけで季節の装いをシックに演出することができます。ワイドは主役となるべく存在感があるので、一点豪華主義でアレンジをお楽しみいただけます。ベーシックなミディアム幅はレングスを選ばず取り入れやすく、ワイドに比べると控えめな分、ジュエリーは他のツイードアイテムとのコーディネートもお楽しみいただけます。

【Linton Tweed M Hair Jaw Clip】26,400円（税込）

渋谷ヒカリエSinQs店限定：ラベンダーモデルはオンラインショップ限定オレンジを着用新宿高島屋店限定：ブラックベージュ

商品サイズ：約65mmx115mm

素材：ウール コットン ポリエステル

レングスを選ばず使いやすいⅯサイズのクリップがラフにさっと留めるだけでいつものスタイルをアップグレードしてくれます。ノット部分にはゴールドのTHBTエンブレムをあしらい、さらに上質感をプラス。クリップ本体に対しオーナメントのボリュームが大きめで、リボンそのものの魅力が際立つ仕上がりです。

【Linton Tweed 10cm Oval Barrette】16,500円（税込）

博多阪急店限定：ベージュブラウンモデルはオンラインショップ限定オレンジを着用伊勢丹新宿店限定：ブルー

商品サイズ：約45mmx130mm 素材：ウール コットン ポリエステル

パデッドタイプのふっくらとしたフォルムは存在感抜群。眼を射る後姿を演出する特別なバレッタです。クラシカルにモードに、装う人の個性を引き立たせ、スタイルを印象付けます。ボリュームのあるデザインですがきわめて軽量で着けやすいのもポイント。容量大きめの10cm金具を使用し、毛量少なめの髪の方はこれ一つでポニーテールが留まるサイズ感です。

【Linton Tweed 10cm Triple Bow Barrette】19,800円（税込）

伊勢丹新宿店限定：グリーン新丸ビル店限定：ブルーブラック阪急うめだ本店限定：レッド

商品サイズ：約65mmx130mm 素材：ウール コットン ポリエステル

三層に重なったリボンは大人仕様の贅沢なデザイン。正統派のハーフアップやシニヨンに添えればレディライクに、またワークブーツやライダースなどと合わせてストリートMIX風にと、着こなし次第でさまざまに表情を変え、おしゃれ心を刺激する一品です。オーバルに比べて大ぶりになりますが、レイヤー仕様なので重くなりすぎず、またBowの輪郭が凛としているので甘すぎる印象にはなりません。

【Linton Tweed Scrunchie】 13,200円（税込）

*こちらで全色ご紹介しております。各店舗ごとにそれぞれ展開カラー、お取り扱いアイテムが異なります。取り扱い店舗はこちらで詳しく》》https://thehairbar.jp/blogs/feature/linton-tweed-2025

商品サイズ：約120mm×約120mm 素材：ウール コットン ポリエステル

シンプルなポニーテールやシニヨンをラッピングするスタイルに最適なスクランチー（シュシュ）。上質なツイード素材の風合いを最も感じていただけるアイテムです。贅沢に生地を使っているので、一つ取り入れるだけで秋らしい雰囲気をゴージャスに演出することができます。シンプルなスクランチーはデイリーに取り入れやすく、どなたにでも気軽にお楽しみいただけます。

※ツイードあえて「ほつれ」の風合いを生かした生地ですので、品質上の不良ではございません。

【UpCycle Linton Tweed Knot Pony】11,000円（税込）

新宿高島屋店限定：ブラックベージュモデルは博多阪急店限定ベージュブラウンを着用オンラインショップ限定：オレンジ

商品サイズ：約35mmx100mm 素材：ウール コットン ポリエステル

メインのコレクションとして紹介した6アイテムの裁断時の残布をアップサイクル（再利用）して製作したシリーズのノットスタイルポニー。使いやすさ、アレンジの容易さで選ぶなら間違いなしのアイテムです。裏側はサテン生地でライニングされ、さらに上質感アップ。ファッションを通してサステナビリティ―に貢献できるのもポイントです。

【UpCycle Linton tweed Snap Clip set of 2】13,200円（税込）

阪急うめだ本店限定：レッド渋谷ヒカリエSinQs店限定・ラベンダー伊勢丹新宿店限定：グリーン

商品サイズ：約18mmx50mm 素材：ウール コットン ポリエステル

メタルのエンブレムのコンビネーションが季節の装いを小粋に演出します。ワンタッチで着けられるフレックスクリップタイプは、厚みのないすっきりした仕上がりもポイント。ポニー同様、アップサイクルの商品です。気軽にヘアアレンジのアクセントとしてご利用いただけますので、ギフトにも最適です。

モデルは博多阪急店限定：ベージュブラウンを着用

気温がぐっと下がった本格的な秋冬の入り口にぴったりなリントンツイード。バラエティに富んだ9色8アイテムというコレクションでご用意しました。迷い、選ぶ、買うことを楽しんで、装うことを満喫して欲しいという想いを込めたコレクションです。

どんな方にでも必ず、欲しい、似合うアイテムが見つかります。

＜THE HAIR BAR TOKYO＞にはそれを「一緒にみつけてくれるプロ」が常駐しております。是非、上質なツイードの手触り、ボリューム、鮮やかな発色を店頭でお試しください。

※柄の出方には個体差がございます。

※こちらのアイテムは店舗ごとにそれぞれ展開カラーが異なります。アイテム・カラーごとの取り扱い店舗の詳細はこちらから

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/feature/linton-tweed-2025

【THBT】

THE HAIR BAR TOKYO より新たなブランドとして、ジェンダーレス＆タイムレスをコンセプトに2024年に誕生した「THBT」。 シックでエッジが効いたデザインが特徴。Sweetさをおさえた、マチュアでハンサムなデザインを中心にしたラインナップが特徴。ファッションのテイストを邪魔しないソリッドなピースたち。

【特集】リントンツイードシリーズ :https://thehairbar.jp/blogs/feature/linton-tweed-2025取り扱い店舗 :https://thehairbar.jp/pages/shoplist公式オンラインストア :https://thehairbar.jp/THE HAIR BAR TOKYO公式オンラインショップ 新作の発売は19時～THBT 公式Instagram :https://www.instagram.com/thbt_officialNew Account ! Please follow !!

【商品に関するお問い合わせ】

THE HAIR BAR TOKYO

e-mail：gapinfo@gapinternational.co.jp

【プレスのお問合せ先】 担当：片山 03-3499-0077 e-mail: Katayama@gapinternational.co.jp