新たな販促サービス「社長のアクスタ。(TM)」の販売を開始！
廣川株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：廣川信也）は、新たな販促サービス「社長のアクスタ。(TM)」を開始しました。
「社長のアクスタ。(TM)」とは、企業の社長の写真を使用したアクリルスタンドと、プロフィールをまとめた「T.O.P.カード」がセットになった商品です。
企業の顔である社長のアクリルスタンドと、普段の仕事だけではあまり知ることができない社長自身のプロフィールが記載されたT.O.P.カードは、インパクト抜群です。
採用活動、営業活動、広報活動でも使うことができ、受け取った人からの興味・関心を集める事ができます。バラマキ用ノベルティとしてはもちろん、名刺代わりのアイテムとしても作成が可能です。
商品イメージ
T.O.Pカードは、社長のパーソナリティを「視える化」したカードです。プロフィールや能力値は社長自身で記載し、当社開発のアルゴリズムで３つの属性に分類します。
T.O.Pカードについて
作成したアクリルスタンドは、公式SNSアカウント「社長のアクスタ。(TM)」で任意で随時掲載を行うため、お客様の手を煩わせることなく広報活動ができる点もポイントです。
SNS投稿例
【商品概要】
■アクリルスタンド
サイズ：（全身ver.）身長の約1/20スケールサイズ
(バストアップver.)H80mm程度＋(台座)W60 x 30mm
印刷：（片面）白+4色インクジェット
材質：透明アクリル3mm厚
■T.O.P.カード
サイズ：W60 x H90mm
印刷：両面オンデマンド＋グロスPP加工
材質：アートポスト220kg
■包装形態
アクリルスタンドとT.O.P.カードのセットで、「社長のアクスタ。(TM)」ロゴ入りアルミ蒸着袋入れ
【社長のアクスタ。(TM)について】
公式サイト https://www.favorist.jp/products/list.php?category_id=125
公式Instagram https://www.instagram.com/shacho_no_acsta/
【本件の商品に関するお問合せ先】
廣川株式会社
プロテック事業部 社長のアクスタ。(TM)
メールアドレス：shacho_no_acsta@hirokawa.co.jp