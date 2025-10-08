業界初。そのまま飲める美容液！あなたの推し成分はどっち？フィトレチノール派？グルビタC派？
株式会社KIYORA(本社：東京都港区、取締役社長：古賀 右子)は、そのまま飲める美容液「Drips」（ドリップス）から、「リフトショット／クリアショット」を10月15日(水)より全国のドラッグストアなどにて発売いたします。※一部お取り扱いのない店舗がございます。
高まる美容医療の人気！20代女性の約9割が「美容医療＝肌管理」を受けている！
近年、韓国だけではなく、日本でも美容医療をする人が当たり前に。
美容医療はますます身近な存在となり、美容点滴や肌育注射など "内側からのケア”が注目を集めています。しかし、一方で継続の難しさや費用、通院のハードルという課題もあり、もっと手軽に続けられる方法を求める声も...。
女性の美容ニーズに着目！こんな悩みありませんか？
☑ハリや透明感のある毎日を送りたい
☑年齢とともに悩みが多くなる...
☑美容管理を受けたいがお金も時間も掛かる...
"速攻型！そのまま飲める美容液”「Drips」 (ドリップス）が誕生！
「美容点滴を毎日続けられるドリンクに」をコンセプトに、インナーケアに着目した
"そのまま飲める美容液”が誕生。カプセルや錠剤よりも手軽に、水なしで飲める
個包装パウチタイプ。話題の美容成分を毎日のライフスタイルに自然に取り入れることができます。
選べる2種類の美容成分！あなたの推し成分はどっち？１.推し成分「フィトレチノール(R)」
☑ハリのある毎日を送りたい
☑疲れがちな毎日に
☑年齢に応じた美容習慣を始めたい
Drips/LIFT（リフトショット）
【商品特長】LIFT（リフトショット）
・フィトレチノール(R)100mg配合
バクチオールを主成分とするオランダビユというマメ科の植物の果実から抽出。
バクチオールは、化学的な構造がレチノールと似ていることから天然のレチノールとして注目されつつあります。
・コラーゲンペプチド配合
コラーゲンを酵素分解して得られる低分子コラーゲン成分。
通常のコラーゲンより分子が小さく体内に吸収されやすいのが特長です。
美容や健康を幅広くサポートします。
・ザクロ花エキス配合
ザクロの花から抽出されたエキス。カラダのコゲとサビを集中ケアします。
その他配合成分：エラスチン・ビタミンA配合
・毎日飲みたくなる "続けられる美味しさ”
甘酸っぱいザクロ風味
爽やかな甘みと酸味ですっきりとしたフルーティーな味わい。
／LIFT（リフトショット）
２.推し成分「グルビタC」
☑透明感のある毎日を送りたい
☑くすみがちな毎日に
☑紫外線が気になる
Drips/CLEAR（クリアショット）
【商品特長】CLEAR（クリアショット）
・グルタチオン含有酵母抽出物100mg配合
ぷるんとした白玉感がほしい方に近年注目を集める美容成分です。
・ビタミンＣ配合
美容と健康をサポートします。
ストレス等で不足しがちのため毎日継続して摂ることがおすすめ。
・ナイアシンアミド配合
ビタミンB₃の一種で化粧品に配合されていることも多く、様々な美容効果が期待できます。
その他配合成分：ビタミンB₆・ビタミンB₁配合
・毎日飲みたくなる "続けられる美味しさ”
すっきりオレンジマンゴー風味
フルーティーな甘さとまろやかなコクのある果実感。
／CLEAR（クリアショット）
・専門医も注目！
美容皮膚科医 横山 歩依里（よこやまあいり）
BIANCAクリニック銀座院・表参道院 勤務
そのまま飲める美容液をおすすめします！
美容医療やエステは若い女性の間で人気がありますが、忙しい日々の中で手軽に続けられるホームケアとして、"飲む美容液”はとてもおすすめの習慣です。
肌の美しさは、外側からのケアだけでなく、体の内側を整えることでも引き出されます。バランスの取れた食生活や生活習慣に加えて、必要な栄養素を補うことで、美しさを育む土台をサポートします。毎日の習慣に取り入れて、健やかで輝く毎日を目指しましょう。
【お召し上がり方】
1日1～2包を目安にお召し上がりください。
・朝：毎日のキレイ習慣と一緒に
・昼：間食にも♪
バッグに忍ばせて、間食代わりのキレイ習慣に
・夜：お休み前の美容タイムに
シートマスクと一緒に♪
〇業界初：※2025年7月時点当社調べ
（パウチ個包装の液体ドリンクとして、フィトレチノール×コラーゲンペプチド配合）
（パウチ個包装の液体ドリンクとして、グルタチオン含有酵母抽出物×ビタミンC配合）
〇速攻型：製剤特性のこと 〇美容液：本品は清涼飲料水
【商品概要】
商品名 ：ドリップス リフトショット ／ザクロ風味
内容量 ：14包入（10ｍL×14包）
本体価格：税抜 1,830円(税込1,976円)
発売日 ：2025年10月15日(水)
※一部お取り扱いのない店舗がございます。
商品名 ：ドリップス クリアショット ／マンゴーオレンジ風味
内容量 ：14包入（10ｍL×14包）
本体価格：税抜 1,830円(税込1,976円)
発売日 ：2025年10月15日(水)
※一部お取り扱いのない店舗がございます。
【ドリップス HP】https://www.drips.jp/