岡山での就職を目指す外国人留学生を支援する「就職活動のための日本語」講座を開催します（11/15～12/20毎週土曜）
日本の就職活動は、新卒一括採用であることなど、世界的に見ても特殊なシステムとされています。日本で働きたいと考える優秀な外国人留学生も、その特徴を把握していなければ、本来の能力を企業に伝えることが難しくなります。
岡山市は、外国人留学生等の方を対象に、日本の就職活動で必要な知識と日本語がわかりやすく学べる講座を開催します。
日本語版チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d162207-66-6faf7d993441b64b0f7256a21aa2cdf8.pdf
英語版チラシ
講座の概要
【講座名】
「就職活動のための日本語」
【日時】
レベルチェックテスト：2025年11月8日（土）9:30- オンライン
第1回：2025年11月15日（土）9:00-12:00
第2回：2025年11月22日（土）9:00-12:00 オンライン
第3回：2025年11月29日（土）9:00-12:00
第4回：2025年12月6日（土）13:00-17:00
第5回：2025年12月13日（土）9:00-12:00 オンライン
第6回：2025年12月20日（土）9:00-13:00
【場所】
11/15、29、12/6、20
岡山国際交流センター（JR岡山駅から歩いて3分）
11/8、22、12/13
オンライン（Zoom）
【対象】
・岡山県内の大学・短期大学・大学院等に在籍する留学生や既卒留学生等
・日本語で就活をする予定の人 or している人
・ N3以上の日本語レベルの人
・全6回の授業に全て出席できる人
【定員】
30名（事前申込制）申込が多い場合は、抽選もしくは選考があります
【参加費】
無料
講座の内容
・就職活動のいろいろな「わからない」や不安をサポートします。
・就活のスケジュールや自己分析、メール・電話・訪問のマナー、面接の受け方、エントリーシートの書き方を学べます。
・就活、就労に特化したテキストを使います。
・修了証※1、評価表※2をわたします。
※1 60％以上の出席が必要です。
※2 あなたの日本語のレベルを、講師がチェックします。
申込期間
2025年9月22日（月）～10月31日（金）17:00
こちらからお申込ください。
https://forms.office.com/r/UmypDRpAy6
【お問い合わせ】
一般財団法人 日本国際協力センター(JICE) 関西支所
TEL : 072-624-8686
お問い合わせフォーム：https://forms.office.com/r/EmXYVRWmwW
【主催】
岡山市