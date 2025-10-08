櫻坂46公式スマホゲーム「サクコイ」に四期生が初登場！10/22（水）15:00より恋愛ストーリー配信スタート！入学記念イベント＆四期生の初めてのカレシになれる「カレシイベント」も開催決定！

株式会社10ANTZ

株式会社10ANTZ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真）が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「サクコイ」にて、櫻坂46 四期生の、浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実、全9名が初登場。恋愛ストーリーの配信開始が決定いたしました。10月22日（水）15:00より「サクコイ」アプリにて配信いたします。

「サクコイ」は、「櫻坂46と恋する青春スマホゲーム」をコンセプトに、櫻坂46メンバーと学生生活を送り、一緒に夢を追いかけながら恋をする、甘酸っぱい青春体験が楽しめるスマホゲームです。

このたび「サクコイ」では四期生メンバー全9名の恋愛ストーリーの配信が決定いたしました。恋愛ストーリーでは個性豊かでドラマティックな恋愛体験を楽しむことができます。同時に配信開始となる青春ストーリーでは、芸能科に入学した四期生が、プロデューサーのあなた・二期生・三期生とともに、アーティストの夢を追いかける青春体験をお楽しみいただけます。

また、「入学イベント」ではあなたと四期生の初めての出会いが描かれ、四期生のスペシャルなカードや四期生を含む全33名のボイスなど豪華報酬が登場いたします。

さらに、四期生初となる「カレシイベント」の開催も決定いたしました。イベント内で「運命のカレシ」になると、リアル特典「櫻坂学院学生証」「カレシフォト」をGETでき、メンバーランキング上位10名は「Designed by 彼女(ハート)おそろいネームキーホルダー」も手に入れることができます。

そして、アプリ内通貨の櫻石を最大3,000個獲得できるログインボーナスなどのお得な入学キャンペーンの開催や、公式X（旧Twitter）では四期生との学生生活を楽しめる青春胸キュン動画の配信も予定しております。

記念すべき、櫻坂46四期生と初めての恋愛体験を「サクコイ」でぜひお楽しみください。

▼四期生入学キャンペーン

四期生恋愛ストーリー配信

配信期間：2025年10月22日(水)15:00より配信スタート

四期生メンバーがついに恋愛ストーリーに登場！

四期生との甘酸っぱい恋愛をぜひお楽しみください！

四期生入学記念イベント「はじまりは君のまなざし」

開催期間：2025年10月23日(木)15:00～2025年10月30日(木)22:59

四期生とあなたの初めての出会いが描かれるイベントを開催！

＜あらすじ＞

出会ったばかりの彼女たち、熱い視線の先にいるのは──あなた！？

目が合うほどにドキドキが加速して、彼女をもっと知りたくなる。

「ねえ、なんでそんなに見つめるの？」

ガチャ「First Love、はじまるガチャ」

開催期間：2025年10月23日(木)15:00～2025年10月30日(木)22:59

四期生の初々しい制服姿のSSRカードが手に入る！

さらに、メダルと交換で四期生との初恋が楽しめる胸キュンムービーをGET！

四期生入学記念ガチャ「四期生入学記念！恋ガ咲ク。ガチャ」

開催期間：2025年10月22日(水)15:00～2025年11月9日(日)22:59

有償10連で四期生のSSRカードが必ず手に入る！

四期生入学記念アイテム販売「First Love(ハート)パック」

開催期間：2025年10月22日(水)15:00～2025年11月9日(日)22:59

櫻石3000個やムービー、SSRカード化できる私服姿の自撮り写真など豪華報酬がセットになったパックがメンバーごとに登場！

ムービーは、四期生の個性豊かな自己紹介が楽しめる！

ログインボーナス「四期生カレシevent 開催決定 LOGIN BONUS」

開催期間：2025年10月28日(火)0:00～2025年11月9日(日)23:59

期間中10日間ログインでチケットをGETすると、最大100連ガチャ無料！

四期生カレシイベント「カノジョのふり～気持ち隠すのは防御本能！～」

開催期間：2025年10月31日(金)15:00～2025年11月9日(日)22:59

四期生の初めての「カレシ」になれるカレシイベントを初開催！

運命のカレシになると、リアル特典「櫻坂学院学生証」「カレシフォト」をGETできる！

「櫻坂学院学生証」は、学生証とストラップ付きケースのセット！カレシフォトも収納可能！

さらに、メンバー別ランキング上位10名は「Designed by 彼女(ハート)おそろいネームキーホルダー」も手に入る！

ログインボーナス「四期生入学カウントダウン！LOGIN BONUS」

開催期間：2025年10月10日(金)15:00～2025年10月30日(木)23:59

期間中12日間ログインで櫻石3000個を獲得できるログインボーナスを開催！

入学記念キャンペーン「四期生入学準備！チャレンジ」

開催期間：2025年10月10日(金)15:00～2025年10月30日(木)22:59

ミッションをクリアすると、二期生・三期生からトークが届く＆育成アイテムをGETできる！

二期生・三期生と一緒に、四期生の歓迎準備をしよう！

櫻坂46四期生紹介

■浅井 恋乃未

■稲熊 ひな

■勝又 春

■佐藤 愛桜

■中川 智尋

■松本 和子

■目黒 陽色

■山川 宇衣

■山田 桃実

「サクコイ」とは

櫻坂46単独では初となる、公式スマホゲーム。

“櫻坂46と恋する青春スマホゲーム”をコンセプトに、【青春ストーリー】【恋愛ストーリー】【撮りおろし写真/映像】【ボイス】などの撮り下ろしのコンテンツが盛りだくさん！

櫻坂46ファンはもちろん、彼女達を知らない方も、主人公であるユーザー［あなた］視点で描かれる、甘酸っぱい青春恋愛体験をぜひお楽しみください。

「サクコイ」あらすじ

東京・渋谷に位置する私立櫻坂学院高等学校。

理想のキラキラした学生生活とは程遠く、夢も未来への希望もなければ、変わらない毎日が過ぎていくばかり。

主人公も少女も自分の人生に何の期待もしていなかった。

そんなある日、聞こえてきたのは櫻坂学院に都内の高校初の芸能科ができるという噂。

「アーティスト目指してみたら？絶対になれるよ！」

「キミが私をプロデュースしてくれるなら考えてみようかな？」

主人公の何気ない一言から少女たちの運命が大きく動き出す________

「サクコイ」

対象OS：iOS／Android

利用料：基本無料／アイテム課金

「サクコイ」公式サイト：https://sakukoi.jp

「サクコイ」公式X(旧Twitter)：https://x.com/sakukoiofficial

「サクコイ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式LINE：https://lin.ee/5DMSc9M

「サクコイ」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式Instagram：https://www.instagram.com/sakukoiofficial/

配信プラットフォーム：

iOS版 App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6450942642

Android版 Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.sakukoi

著作権表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Apple は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play は、Google LLC の商標です。