エルゴベビーが提案する新しい抱っこの選択肢コンパクトなセカンド抱っこひも「Upsie Sling」を11/4に発売

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、日本正規総代理店として輸入販売する『Ergobaby（エルゴベビー）』より、セカンド抱っこひもカテゴリーの新モデル「Upsie Sling（アップシー スリング）」を2025年11月4日（火）に発売いたします。

ベビーカーでのお出かけやちょっとした抱っこをサポートする、エルゴベビー史上最小サイズのコンパクトなスリングです。ライフスタイルに合わせて抱っこを使い分ける新たな選択肢として、親子の抱っこに寄り添います。

本日10月8日(水)より、DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店にてモデルを先行お披露目いたします。「Upsie Sling」に加えて、同時リリースする「OMNI Classic（オムニ クラシック）」の展開も。みなさまのご来店をお待ちしております。

Upsie Sling発売背景

「もっとずっと抱っこしたい」という１人の母親の思いから誕生したエルゴベビー。親も子も動きやすく快適に過ごせるエルゴノミクスデザインを追求し、多様なライフスタイルに合うモデル・カラーを展開しています。

抱っこは、お子さまと同じ目線で世界を見たり、柔らかな匂いや肌のぬくもりを感じる、愛おしく特別な時間。しかし、歩けるようになると乗せ降ろしが増え、オールインワンタイプの抱っこひもでは使いづらさを感じる場面もあります。

そんなときに活躍するのが、ヒップシートやスリングといった“セカンド抱っこひも”です。Instagramでアンケート※を実施したところ、約56%がセカンド抱っこひもをお持ちで、約46%が生後0～6カ月という早い段階で購入を検討しはじめたという回答でした。このことから、抱っこひもを使い分けることが、より快適な育児を実現する賢い選択として一般的になっていることがわかります。

こうしたニーズを受け、エルゴベビーでは「Alta（アルタ） ヒップシートキャリア」と「Lift （リフト）ヒップシート」を2024年に発売し、お子さまの成長や暮らしに合わせた抱っこをご提案してきました。抱っこを長く楽しんでほしいという願いを込めて、4歳（20.4kg）まで使える設計で、抱っこの機会が少なくなるその日まで、エルゴベビーが親子に寄り添います。

そして今回登場する「Upsie Sling」は、より気楽に、アクティブに抱っこをしたい方におすすめのモデルです。小さくたためて、お出かけ先でも使いたい時にさっと取り出し、抱っこをしっかりとサポート。ベビーカーがメインのお出かけの時のサポートとしても活躍する、コンパクトでも頼もしいパートナーです。

エルゴベビーの商品を使うことで、「A little less hard, A little more amazing（つらいことは少しラクに、楽しいことはかけがえのない時間に）」なるようサポートしたい。セカンド抱っこひもの拡充は、ブランドミッションを体現する新たな一歩となります。親子の数だけある抱っこに寄り添うエルゴベビーにご注目ください。

期間 ：2025年9月9～10日
回答数 ：1,881～1,306件

期間 ：2025年9月9～10日

回答数 ：1,881～1,306件

商品特長

■コンパクトサイズ

小さくたためて、使いたい時にさっと取り出し。カバンやベビーカーにも場所を取らずいれられます。

■親子のラクをスリングでも

お子さまの膝裏からおしりまで広く支えるシートで、エルゴベビーのこだわりである快適な姿勢をサポート。

シートの中心を示すポジションマークがあるため、お子さまの座り位置を簡単に確認できます。また、肩ストラップはクッション入りで、お子さまの重さをしっかり支えます。動いてもゆるまないストラップロック付きで安心。お子さまとのフィット感をキープ。

■より身軽なお出かけを

胸元の位置にはふた付きポケットがあり、スマートフォンや鍵など、すぐに取り出したいものを入れられます。他のモデルでも、ちょっとした収納の便利さはご好評いただいているポイントです。

商品概要

商品名 ：Upsie Sling（アップシー スリング）

カラー ：全2色（パールグレー、ナチュラルベージュ）

税込価格：9,900円

対象 ：腰がすわった6カ月から48カ月（体重20.4kg）

販売店 ：エルゴベビー オンラインストア、DADWAY店舗・オンラインストアなど

発売日 ：2025年11月4日(火)

商品ページ :https://ergobaby.jp/products/upsiesling?variant=42592964051018

先行展示・予約受付

新モデル発売を記念し、DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店で開催中の『ベビーカー・抱っこひもEXPO』にて「Upsie Sling」を先行展示。POP-UP会場では、「Upsie Sling」と同時リリースされる「OMNI Classic（オムニ クラシック）」も含め、エルゴベビーの人気モデルを多数展開いたします。みなさまにフィットする抱っこひもを見つけに、ぜひご来店ください。

※『ベビーカー・抱っこひもEXPO』は11月4日(火)までの開催です。

Ergobaby（エルゴベビー）

「もっとずっと抱っこしたい」という１人の母親の思いからハワイのマウイ島で誕生しました。エルゴベビーが考えるエルゴノミクス（人間工学）デザインとは、著しく成長する乳幼児期の体に適した位置でサポートし、親も子も動きやすく快適に過ごせること。

多様なライフスタイルに合うアイテムを展開することで、“あなたらしい抱っこ”をサポートしたいという想いを込めて、今年からブランドミッションを「A little less hard, A little more amazing（つらいことは少しラクに、楽しいことはかけがえのない時間に）」と定めています。エルゴと一緒に、お子さまとの新しい景色を楽しんでください。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。